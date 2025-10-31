search
Vineri, 31 Octombrie 2025
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost folosită în atacurile asupra Ucrainei

Război în Ucraina
Publicat:

Dezvoltarea, în secret, de către Rusia a unei rachete de croazieră l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să abandoneze un pact de control al armelor nucleare cu Moscova în primul său mandat, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat de Reuters. În ultimele luni, Rusia a lansat de mai multe ori această rachetă asupra Ucrainei.

Racheta de croazieră 9M729 la o expoziție militară de la Moscova, în 2019 FOTO EPA-EFE
Racheta de croazieră 9M729 la o expoziție militară de la Moscova, în 2019 FOTO EPA-EFE

Comentariile oficialului ucrainean reprezintă prima confirmare a faptului că Rusia a folosit în luptă racheta 9M729, cu lansare terestră.

Din august încoace, Rusia a lansat această rachetă de 23 de ori asupra Ucrainei, a declarat pentru Reuters un alt oficial ucrainean de rang înalt, potrivit Agerpres.

În 2022, Ucraina a documentat două lansări ale rachetei 9M729, a precizat sursa citată.

Racheta 9M729 a determinat Washingtonul să renunţe la Tratatul privind Forţele nucleare intermediare (INF) în 2019. SUA au avertizat că prin această rachetă Rusia încalcă tratatul, dat fiind că are o rază de acţiune ce depășește limita de 500 km prevăzută de pact. Rusia a negat.

Această model de rachetă e capabilă să transporte un focos nuclear sau convenţional și are o rază de acţiune de 2.500 km, potrivit site-ului web Missile Threat al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Washington.

O sursă militară a afirmat că o racheta 9M729 lansată la 5 octombrie de pe teritoriul Rusiei a parcurs peste 1.200 de km până la punctul de impact în Ucraina.

„Utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei în ultimele luni arată lipsa de respect (a preşedintelui Vladimir) Putin faţă de Statele Unite şi faţă de eforturile diplomatice ale preşedintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Sîbiga într-un comentariu în scris.

Racheta 9M729 extinde arsenalul de arme cu rază lungă de acţiune al Rusiei pentru atacurile sale asupra Ucrainei şi se înscrie într-un tipar al Moscovei de a trimite semnale ameninţătoare Europei, în timp ce Trump caută o soluţie de pace, apreciază analişti militari occidentali.

„Sunt de părere că Putin încearcă să crească presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina”, a apreciat William Alberque, cercetător la grupul de experţi Pacific Forum, adăugând că racheta 9M729 a fost proiectată pentru a lovi ţinte în Europa.

Casa Albă nu a răspuns deocamdată la întrebări legate de utilizarea rachetei 9M729 de către Rusia. Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia testele cu arme nucleare, invocând "programele de testare ale altor ţări".

Rusia a testat săptămâna trecută racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, iar miercuri a anunţat că a testat torpila cu propulsie nucleară Poseidon.

După retragerea SUA din tratatul INF, care interzice rachetele cu lansare de la sol cu o rază de acţiune de 500-5.500 km, Rusia a declarat un moratoriu asupra desfăşurării de rachete cu rază intermediară de acţiune. 

În 4 august, cu puţin timp înaintea utilizării acestui tip de rachetă asupra Ucrainei, Rusia a declarat că nu-şi va mai impune limite în privinţa desfăşurării sale a rachetelor cu rază de acţiune în baza INF.

Ministerul de Externe ucrainean nu a oferit detalii și nici data exactă a atacurilor cu 9M729.

O rachetă cu care Rusia a lovit Ucraina

Reuters a analizat imaginile fragmentelor de rachetă după un atac rusesc în 5 octombrie, în cursul căruia o clădire rezidenţială a fost lovită şi patru persoane au fost ucise în satul ucrainean Lapaiivka, la peste 600 km de teritoriul rus.

Jeffrey Lewis, cercetător în domeniul securităţii globale la Middlebury College, care a analizat imaginile împreună cu analiştii, a declarat că tubul, motorul şi panourile motorului corespund cu ceea ce se aştepta în privința unei rachete 9M729, iar marcajele întăresc ideea că este vorba tocmai de acest tip de rachetă.

Rusia dispune de o varietate de rachete, inclusiv Kalibr, cu lansare de pe mare, şi Kh-101, lansată din aer, dar analiștii spun că modelul 9M729 oferă noi posibilități de atac.

„Asta diversifică axele de atac, ceea ce complică acţiunile apărării antiaeriene şi măreşte rezerva ruşilor de rachete disponibile", explică el.

INF a interzis rachetele de acest tip, cu lansare de sol, întrucât lansatoarele sunt mobile şi relativ uşor de disimulat.

Douglas Barrie, cercetător principal în probleme aerospaţiale militare la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice, a apreciat că Rusia ar putea folosi racheta 9M729 pentru a efectua atacuri terestre din locuri mai sigure, aflate mai adânc în interiorul Rusiei.

SUA

