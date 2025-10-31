Rusia avertizează SUA după anunțul reluării testelor nucleare: „Poligoanele noastre sunt pregătite”

Serghei Şoigu, secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, a avertizat Statele Unite, vineri, 31 octombrie, în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare, dar a afirmat că Rusia este pregătită să efectueze teste pe poligoanele sale, în caz de necesitate.

Afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump „se repercutează asupra stabilităţii strategice”, a declarat presei ruse fostul ministru al apărării de la Moscova, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Nu ne-am dori ca (stabilitatea strategică) să continue să se deterioreze din ce în ce mai mult", a spus Şoigu.

Totuși, Rusia şi-a menţinut mereu deschise poligoanele „pentru a le conserva capacităţile şi a le putea utiliza în caz de necesitate".

„Este vorba desigur de poligonul Novaia Zemlia", situat în arhipelagul arctic cu acelaşi nume, a explicat Serghei Şoigu.

Rusia nu va efectua teste nucleare dacă Statele Unite nu o fac, a spus Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, remarcând că aceasta „nu este o poziţie nouă”.

Fostul ministru al Apărării a afirmat că, deşi nu au fost efectuate teste nucleare în ultimele decenii, „testările nu s-au oprit în nicio ţară, nici măcar o zi, nici măcar o oră. Doar că au fost realizate digital; nu s-au efectuat teste fizice, ci mai degrabă cu modele matematice".

„Astfel de tipuri de teste sunt efectuate deoarece toate acestea necesită atenţie permanentă şi perfecţiune absolută", a spus el.

„Am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiţii de egalitate”

Trump a anunţat joi că a ordonat începerea „imediată" a testării arsenalului nuclear american, invocând „programe de testare ale altor ţări".

„Din cauza programelor de testare ale altor ţări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiţii de egalitate. Acest proces va începe imediat", a afirmat Donald Trump prin intermediul reţelei sale de socializare, Truth Social.

Totuşi nu este clar dacă liderul american se referea la testele de lansare a armelor nucleare sau la testele nucleare propriu-zise, fie la suprafaţă, fie în subteran.

Ulterior, Trump a declarat la bordul Air Force One care îl aducea acasă din Coreea de Sud că anunţul său privind reluarea imediată a testelor nucleare se concentrează pe obţinerea „denuclearizării" şi includerea Chinei în negocierile cu Rusia privind tratatul de neproliferare.

Declarațiile lui Donald Trump vin după ce preşedintele rus Vladimir Putin a supervizat manevre terestre, maritime şi aeriene ale forţelor nucleare de la Kremlin pe 22 octombrie şi a anunţat în ultimele zile teste cu două sisteme de arme nucleare de nouă generaţie, racheta de croazieră Burevestnik şi drona submarină nucleară Poseidon.

Răspunsul Kremlinului la afirmațiile lui Trump

Kremlinul a transmis joi că lansările celor două arme strategice nu au reprezentat în sine teste nucleare, întrucât nu au avut încărcătură nucleară. Rusia nu a efectuat niciun test nuclear, ultimul dintre acestea fiind efectuat de Uniunea Sovietică în 1990, a amintit purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă.