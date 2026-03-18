Trump l-a răpit pe Maduro, dar Venezuela a bătut SUA la baseball și a devenit campioană mondială. La Caracas a fost decretată zi de sărbătoare națională

Venezuela este regină în baseball, după ce a învins Statele Unite cu 3-2 la Miami și a devenit campioană mondială. Autoritățile de la Caracas au decretat pentru miercuri zi de sărbătoare națională.

Venezuela a câștigat marți seară World Baseball Classic pentru prima dată, 3-2 în finala cu Statele Unite, grație unei duble marcate de Suárez în repriza a noua a unei finale disputate, marcată de tensiuni politice puternice.

„Nimeni nu a crezut în noi, dar acum am câștigat titlul. Este o sărbătoare pentru întreaga țară”, a spus Suarez, înainte de a începe petrecerea pe teren.

Este a doua înfrângere consecutivă a Statelor Unite în finala principalului eveniment de baseball, un sport îndrăgit în această țară. Ultimul lor titlu datează din 2017. De asemenea, Venezuela este a doua națiune latino-americană care câștigă titlul WBC, după Republica Dominicană în 2013.

Trump sugerase că Venezuela ar putea deveni „al 51-lea stat” american

Publicul, 36.190 de spectatori au fost pe „LoanDepot Park” din Miami, a fost în mare parte pro-venezuelan, unii dintre cei prezenți huiduindu-i pe jucătorii americani în timpul prezentărilor lor.

Președintele american Donald Trump, care a decis arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro într-un raid militar efectuat în ianuarie, a alimentat luni tensiunile cu o postare pe rețelele de socializare, în care a felicitat Venezuela pentru ajungerea în finală și a sugerat că țara ar putea deveni „al 51-lea stat” al Statelor Unite (expresie folosită în trecut și în legătură cu Canada).

Liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, care l-a înlocuit pe Maduro, a decretat „zi de sărbătoare națională” pentru miercuri.