Trump confirmă o întâlnire cu Xi Jinping la Casa Albă la sfârșitul anului, pe fondul disputei comerciale

Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său chinez Xi Jinping la Casa Albă spre „sfârşitul anului”, pentru a discuta în special probleme comerciale.

„El va veni la Casa Albă spre sfârşitul anului. (...) Acestea sunt cele mai puternice două ţări din lume şi avem o relaţie foarte bună”, a asigurat Trump într-un interviu acordat postului american NBC, înregistrat miercuri şi difuzat integral duminică, în cursul căruia a reafirmat că va vizita China în aprilie.

Pe fondul disputei comerciale dintre Washington şi Beijing privind taxele vamale, care a marcat relaţiile dintre cele două superputeri de la revenirea lui Trump la Casa Albă anul trecut, preşedintele american a afirmat că cei doi lideri discută regulat despre problemele economice şi comerciale, transmite Agerpres.

„Ştiţi, este important să am o relaţie bună cu el (şi) ca el să aibă o relaţie bună cu mine”, a continuat el.

China „plăteşte multe taxe vamale”, a insistat Donald Trump. „Nu au făcut-o în trecut. Eu sunt cel care a impus tarife vamale Chinei. (...) Ţara noastră a recuperat sute de miliarde de dolari în taxe vamale”, a mai spus el.