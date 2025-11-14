search
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump, dar refuză să plătescă despăgubiri, negând acuzaţiile de defăimare

0
0
Publicat:

Postul britanic BBC și-a cerut, joi, scuze față de președintele american Donald Trump pentru un documentar calificat de avocații acestuia drept fals și defăimător, după ce preşedintele american a ameninţat cu un proces în care va cere despăgubiri de un miliard de dolari.

BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump. FOTO: Facebook
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump. FOTO: Facebook

Joi, 13 noiembrie, BBC i-a prezentat oficial scuze președintelui american Donald Trump pentru modul în care, în cadrul unui documentar difuzat anterior, i-a editat discursul din 6 ianuarie 2021, după ce avocații preşedintelui american au calificat materialul drept fals și defăimător, iar controversele generate au declanșat una dintre cele mai grave crize instituționale ale televiziunii publice britanice din ultimii ani.

Un purtător de cuvânt al BBC a confirmat că avocații instituției au transmis o scrisoare echipei juridice a lui Trump, drept răspuns la o notificare primită duminică.

„Președintele BBC, Samir Shah, a trimis o scrisoare personală la Casa Albă, în care i-a clarificat președintelui (Donald) Trump că el și corporația regretă editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021, care a fost prezentat în program”, a spus purtătorul de cuvânt.

În acelaşi timp, BBC a decis să nu mai redifuzeze documentarul pe niciuna dintre platformele sale, dar a respins ferm acuzațiile de defăimare. În răspunsul oficial, instituția a subliniat că, deși regretă editarea „nepotrivită” a materialului video, nu consideră că există motive temeinice pentru acțiuni legale. Prin urmare, BBC nu intenționează să plătească despăgubiri, notează CNN.

Reacția vine după ce Donald Trump a amenințat televiziunea britanică cu un proces de un miliard de dolari, în cazul în care documentarul difuzat în octombrie 2024 nu este retras și dacă nu se oferă scuze pentru ceea ce avocații săi au numit „prejudicii financiare și de reputaţie masive”.

Termenul-limită indicat de echipa sa juridică era vineri, 14 noiembrie, ora 17:00 ET.

BBC își exprimase anterior regretul pentru o „eroare de judecată” legată de documentarul „Trump: A Second Chance?”, dar asta după declanșarea unei ample crize interne care a culminat cu demisia directorului general și a șefei BBC News.

De la ce a pornit scandalul

Controversa a izbucnit după ce s-a descoperit că discursul din 6 ianuarie 2021 al lui Donald Trump a fost montat selectiv, pentru a-l prezenta rostind afirmații consecutive pe care, în realitate, le făcuse la intervale diferite.

În documentar, discursul lui Trump din 6 ianuarie a fost editat pentru a-l arăta spunând: „Vom merge la Capitol și voi fi acolo cu voi și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare și, dacă nu veți lupta cu înverșunare, nu veți mai avea o țară” când, în realitate, acesta a spus „Vom merge la Capitol și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori și congresmeni”, iar „vom lupta cu înverșunare” a venit 54 de minute mai târziu.

Într-un interviu acordat Fox News, președintele american a afirmat că BBC i-a „măcelărit” discursul „frumos” și „liniștitor”, pentru a-l face să pară radical.

Deși Donald  Trump a ameninţat în mai multe rânduri cu profcese diverse însitituţii, fără ca acestea ameninţări să se materializeze în procese, în ultimele luni el a intentat acțiuni împotriva The New York Times și The Wall Street Journal.

În acest context, disputa cu BBC a generat o presiune suplimentară asupra consiliului de administrație al instituției, acuzat că a reacționat prea târziu la dezvăluirea greșelii de editare, informațiile ieşind la iveală în urma unei note interne scurse în presă.

Deborah Turness, CEO al BBC News, care a demisionat duminică, a afirmat că, deși au existat greșeli, acuzațiile privind o presupusă părtinire instituțională sunt „eronate”.

Într-un mesaj adresat angajaților, ea a subliniat că scandalul a atins un nivel în care risca să afecteze grav reputația BBC, motiv pentru care a decis să plece.

Deşi a fost contactată, echipa juridică a lui Donald Trump nu a oferit, momentan, niciun comentariu privind scuzele BBC.

