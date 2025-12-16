search
Marți, 16 Decembrie 2025
Prețul aurului a crescut cu 60% în 2025. Ce riscuri pot afecta piața la anul

Publicat:

Prețul aurului a crescut enorm în 2025, pe fondul tensiunilor geopolitice și a turbulențelor din piețe, care au generat o cerere mare pentru metalul prețios, considerat activ de refugiu în perioade marcate de incertitudini.

Cineva ține în mâini un lingou de aur, lângă o masă plină de lingouri
Prețul aurului a crescut enorm în 2025. Foto Shutterstock

Performanța excepțională a aurului pe tot parcursul anului 2025 a captat atenția investitorilor, prețul metalului prețios crescând cu 60% de la începutul anului. Această creștere remarcabilă a fost impulsionată de o combinație fără precedent de turbulențe geopolitice, slăbiciune a dolarului și creșterea cererii de investiții în aur atât pe canalele instituționale, cât și pe cele de retail.

  • Prețul aurului a crescut enorm și în România, de la 411 lei la 8 ianuarie până la 606 lei pe gram la 12 decembrie 2025.

Însă în 2026, elementele care au dus la maximele din acest an s-ar putea schimba, iar acest lucru ar putea prelungi creșterea istorică sau declanșa o corecție, în funcție de modul în care vor evolua economia și politică globală.

Factorii care au determinat aprecierea aurului în 2025, potrivit raportului Gold Outlook 2026 al World Gold Council, relevă o piață care răspunde la multiple presiuni simultane, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu. „Creșterea riscului geopolitic, slăbirea dolarului american și scăderea ratelor dobânzilor au fost factori care au condus la evoluția prețului aurului. Reducerea costurilor de oportunitate ale deținerii acestui activ fără randament a contribuit și mai mult. Dinamica pozitivă a prețurilor și poziționarea investitorilor, împreună cu aspectele legate de creșterea economică, au fost alți factori importanți. Această structură diversificată de sprijin semnalează o piață care răspunde la forțe fundamentale, mai degrabă decât la excesul speculativ. Băncile centrale au susținut și ele prețul prin achiziții robuste de aur, peste mediile istorice, în timp ce ETF-urile globale de aur au atras intrări de 77 de miliarde de dolari și au acumulat peste 700 de tone de aur”, se arată în analiză.

În 2026, piața aurului va depinde de modul în care se vor desfășura diferite scenarii macroeconomice. Conform raportului Gold Outlook 2026, scenariul de bază este acela în care creșterea PIB-ului global rămâne stabilă în jurul valorii de 2,7-2,8 % în termeni reali, Rezerva Federală a SUA implementează reduceri suplimentare ale ratei dobânzii de aproximativ 0,75% și vom asista la o posibilă scădere a inflației în SUA. Potrivit acestui scenariu, prețul aurului ar rămâne probabil în intervalul -5% până la +5% față de nivelurile actuale.

Cu ochii pe Fed

Cu toate acestea, dacă datele economice continuă să se înrăutățească și piața muncii din SUA slăbește mai mult decât se anticipează, determinând Fed să reducă ratele peste așteptările actuale, prețul aurului ar putea crește cu 5% până la 15%, pe fondul unui dolar mai slab, combinat cu o aversiune crescută față de risc. Într-un scenariu mai sever, caracterizat de o încetinire sincronizată la nivel global și tensiuni geopolitice accentuate, aurul ar putea crește cu 15% până la 30%, pe măsură ce investitorii caută active sigure, în contextul unei evadări accentuate către active de calitate. Cererea de investiții, în special prin intermediul ETF-urilor pe aur, ar rămâne un factor cheie în acest scenariu, compensând slăbiciunea din alte zone ale pieței, cum ar fi bijuteriile sau tehnologia.

Scenariile negative pentru aur sunt legate de o posibilă reflație în SUA (reflația înseamnă o politică aplicată după o perioadă de recesiune și deflație, constând în stimularea cererii, în scopul utilizării forței de muncă și redresării activității economice - n. red.), în care o activitate economică mai puternică decât așteptările ar duce la o nouă creștere a inflației și ar forța Rezerva Federală să mențină sau chiar să crească ratele dobânzilor. În aceste condiții, creșterea randamentelor și întărirea dolarului ar putea crește costul de oportunitate al deținerii de aur, ceea ce ar putea declanșa o corecție de 5% până la 20% față de nivelurile actuale, pe măsură ce investitorii se îndreaptă de la active sigure către active de risc”, se arată în analiză. 

Deținerile de ETF-uri pe aur ar putea înregistra ieșiri susținute, pe măsură ce investitorii se vor orienta către acțiuni și active cu randamente mai mari. Analiza istorică sugerează că achizițiile oportuniste din partea consumatorilor și a investitorilor pe termen lung ar putea oferi un tampon într-un astfel de mediu, deși combinația dintre costurile de oportunitate mai mari și dinamica negativă ar putea crea obstacole dificile.

Raportul Gold Outlook 2026 menționează, de asemenea, două alte variabile care ar putea influența în mod semnificativ traiectoria aurului în 2026. Cererea băncilor centrale rămâne un factor important care contribuie la performanța aurului. Rezervele de aur ale țărilor cu piețe emergente, care sunt principala sursă de cerere, rămân cu mult sub cele ale țărilor dezvoltate. Dacă tensiunile geopolitice se intensifică, aceste achiziții ale băncilor centrale s-ar putea accelera, consolidând sprijinul structural pentru aur. Fluxurile legate de reciclare reprezintă un alt factor potențial de schimbare, rămânând surprinzător de reduse în acest an, în ciuda prețurilor ridicate, deoarece consumatorii utilizează din ce în ce mai mult aurul ca garanție pentru împrumuturi, în loc să îl vândă direct.

„Ce va aduce anul 2026 pentru aur este important atât pentru investitorii individuali globali, cât și pentru cei români. Potrivit sondajului eToro Retail Investor Beat, 30% dintre investitorii globali și 32% dintre investitorii români au în portofoliile lor o formă de mărfuri fungibile care poate include aurul. În cele din urmă, pe tot parcursul anului 2025, aurul și-a demonstrat caracteristicile de activ de refugiu și de acumulare de valoare. Vom vedea dacă acestea vor juca anul viitor un rol în favoarea sau împotriva metalului galben”, punctează Bogdan Maioreanu.

