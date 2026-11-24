O curte federală de apel din SUA a anulat decizia care menținea dosarul la instanța statului New York. Hotărârea redeschide calea unei examinări în justiția federală, unde Donald Trump ar putea invoca imunitatea prezidențială pentru a cere anularea condamnării.

Stormy Daniels și Donald Trump Foto: Profimedia

Donald Trump a obținut luni, 23 noiembrie, o decizie favorabilă în demersul de a-și anula condamnarea penală din dosarul plății către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels. Un complet de trei judecători al Curții de Apel a SUA a anulat hotărârea unei instanțe inferioare care menținuse cazul în justiția statului New York, relatează The Guardian.

Judecătorii au cerut instanței inferioare să decidă rapid dacă dosarul trebuie să rămână în jurisdicția federală. Dacă această cale este confirmată, președintele american ar putea solicita anularea verdictului invocând imunitatea prezidențială. Hotărârea de luni nu anulează, în sine, condamnarea.

Trump a fost judecat și găsit vinovat la New York pentru 34 de capete de acuzare privind falsificarea unor documente comerciale pentru a ascunde o plată de 130.000 de dolari către Stormy Daniels. El neagă orice faptă ilegală și nu a primit o sancțiune în acest dosar.

Într-o ordonanță de două pagini, completul de apel a arătat că nu este de acord cu respingerea anterioară a cererii de transfer al cauzei din justiția statală în cea federală. Acea decizie fusese luată de judecătorul federal Alvin Hellerstein, între timp decedat.

Decizia de luni a declanșat și demersurile pentru suspendarea procedurilor din apelul pe care Trump îl desfășoară, în paralel, în instanțele statului New York. Avocatul său, Robert Giuffra Jr, ceruse intervenția rapidă a justiției federale, susținând că, în lipsa acesteia, președintele ar putea aștepta ani până când ar putea sesiza Curtea Supremă a SUA.

Argumentul apărării se sprijină pe hotărârea Curții Supreme din iulie 2024 privind imunitatea pentru actele oficiale ale președinților și foștilor președinți. Giuffra susține că procurorii au folosit în proces probe referitoare la acte oficiale, a căror utilizare ar fi interzisă de acea hotărâre. Procurorii au cerut, în schimb, ca dosarul să rămână în justiția statului New York.