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Oficiali din administrația Trump ar fi planificat declararea a 2,7 milioane de persoane în viață drept decedate, acuză un fost director SSA

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Un fost director din cadrul Serviciului de Securitate Socială din SUA (SSA) susține că, în timpul administrației Trump, a existat un plan de a clasifica aproximativ 2,7 milioane de persoane aflate în viață, inclusiv cetățeni americani și rezidenți permanenți legali, ca fiind decedate, în cadrul unor măsuri de aplicare a politicilor de imigrație.

Serviciul de Securitate Socială din SUA/FOTO:Getty Images
Serviciul de Securitate Socială din SUA/FOTO:Getty Images

Potrivit acestuia, măsura nu a fost pusă în aplicare, însă ar fi presupus utilizarea uneia dintre cele mai sensibile baze de date guvernamentale privind identitatea, cu potențialul de a bloca accesul persoanelor vizate la salarii, servicii bancare, beneficii sociale și alte forme de sprijin, scrie The Washigton Post.

„Ar fi fost o eroare gravă de sistem”

Jeremiah Schofield, fost executiv cu 25 de ani de experiență în cadrul Serviciului de Securitate Socială, afirmă că a refuzat să participe la implementarea planului după ce consilierii juridici ai agenției au avertizat că înregistrarea falsă a unor persoane în viață ca decedate ar putea încălca legislația federală.

El susține că, în urma unei analize de probă a bazei de date, a constatat că toate persoanele incluse erau în viață, unele fiind cetățeni americani, altele rezidenți permanenți, inclusiv minori și vârstnici. Printre aceștia s-ar fi aflat și o văduvă care primea beneficii de urmaș.

Declarațiile sale fac parte dintr-o dezvăluire de 49 de pagini transmisă senatorilor Elizabeth Warren și Richard Blumenthal, membri ai Comisiei de Finanțe și ai subcomisiei pentru investigații din Senat. Documentul a fost analizat de presa americană și descrie modul în care datele Serviciului de Securitate Socială ar fi fost vizate în contextul politicilor de imigrație.

Preocupări privind utilizarea datelor guvernamentale

Schofield afirmă că a decis să vorbească public deoarece consideră că există un risc major privind utilizarea abuzivă a datelor guvernamentale.

Serviciul de Securitate Socială a precizat anterior că a derulat un demers mai restrâns, incluzând aproximativ 6.100 de persoane în așa-numitul „Death Master File” — o bază de date utilizată de bănci și instituții pentru verificarea statutului de viață al persoanelor. Unele dintre aceste persoane au contestat ulterior înregistrarea și au fost reintegrate în sistem.

Într-un comunicat, agenția a respins ideea existenței unui plan de amploare, subliniind că „nu a fost adăugată o listă de 2,7 milioane de nume în registrul persoanelor decedate” și că dispune de proceduri stricte de control al datelor.

Tensiuni interne și acuzații de presiune asupra imigranților

Potrivit mărturiei sale, în cadrul unor reuniuni interne, oficiali ar fi discutat despre utilizarea acestor date pentru a determina imigranții să părăsească voluntar țara sau să se prezinte la birouri guvernamentale, unde ar putea fi reținuți.

Schofield descrie o perioadă de tensiuni în interiorul agenției, în care funcționarii de carieră ar fi ridicat semne de întrebare privind legalitatea accesării și utilizării unor baze de date sensibile de către echipe asociate inițiativelor DOGE, legate de fostul antreprenor Elon Musk.

Departamentul Securității Interne nu a comentat direct acuzațiile, dar a susținut că schimbul de informații între instituții este esențial pentru identificarea amenințărilor de securitate și a utilizării frauduloase a beneficiilor publice.

Investigații și reacții politice

Senatorii democrați Elizabeth Warren și Richard Blumenthal au cerut explicații oficiale, acuzând posibila „instrumentalizare” a sistemului de securitate socială în scopuri politice.

În replică, reprezentanți ai Casei Albe nu au abordat direct acuzațiile, invocând în schimb politicile administrației privind reforma fiscală și beneficiile pentru seniori.

Schofield, care a părăsit agenția în octombrie, afirmă că a devenit martor la o utilizare potențial problematică a datelor statului și că a decis să coopereze cu investigațiile oficiale după ce a observat că alți avertizori de integritate ar fi fost supuși presiunilor.

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