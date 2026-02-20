Trump sugerează că SUA ar avea nevoie de baza Diego Garcia din Insulele Chagos pentru un atac asupra Iranului

Președintele american Donald Trump și-ar fi schimbat poziția în legătură cu acordul între Marea Britanie și Mauritius privind Insulele Chagos din cauza unor posibile preocupări legate de un refuz al Regatului Unit de a permite utilizarea bazelor sale aeriene pentru o posibilă lovitură a SUA asupra Iranului, potrivit unor surse citate de The Guardian.

Președintele american a criticat recent acordul într-o postare pe platforma sa Truth Social, afirmând că premierul Keir Starmer face „o mare greșeală” prin transferul suveranității Insulelor Chagos către Mauritius. Acordul ar permite Regatului Unit și Statelor Unite să continue operarea unei baze militare comune pe insula Diego Garcia, parte a arhipelagului din Oceanul Indian.

Deși Trump a mai criticat anterior planul, la începutul acestei luni el l-a descris drept „cel mai bun” acord pe care Starmer îl putea obține în circumstanțele date. Înțelegerea beneficiază de sprijinul Departamentului de Stat al SUA.

În cele mai recente declarații, Trump a legat direct acordul de escaladarea tensiunilor cu Iranul privind ambițiile nucleare ale Teheranului. El a sugerat că facilitățile militare americane de pe Diego Garcia, precum și baza aeriană Fairford din Gloucestershire ar putea fi necesare dacă Iranul nu încheie o înțelegere. Baza Fairford găzduiește bombardierele americane B-2 în Europa.

„Dacă Iranul decide să nu ajungă la un acord, ar putea fi necesar ca Statele Unite să utilizeze Diego Garcia și aerodromul de la Fairford pentru a elimina o potențială amenințare din partea unui regim extrem de instabil și periculos”, a scris Trump.

O lovitură preventivă a SUA asupra Iranului ar fi probabil în contradicție cu interpretarea Regatului Unit asupra dreptului internațional. Utilizarea bazelor americane aflate pe teritoriul britanic pentru operațiuni militare necesită aprobarea guvernului britanic și trebuie să fie considerată legală de către acesta.

Surse guvernamentale au indicat că această conexiune ar putea fi motivul pentru care Trump și-a reafirmat opoziția față de acordul privind Insulele Chagos.

Marți seara, Starmer și Trump au discutat la telefon despre situația din Iran, însă comunicatul oficial al Downing Street nu a menționat acordul privind Insulele Chagos. Oficialii din cadrul guvernului britanic speră totuși că Trump își va schimba poziția.

Proiectul de lege privind acordul urmează să se întoarcă în Camera Lorzilor. Actul normativ, aflat în etapele finale ale procesului legislativ, a fost amânat luna trecută din cauza incertitudinilor legate de poziția Washingtonului. Dacă nu va fi adoptat înainte de încheierea actualei sesiuni parlamentare în luna mai, proiectul va trebui reintrodus.

Îngrijorările cresc în cercurile guvernamentale că acordul ar putea eșua. Ben Judah, fost consilier special al fostului ministru de externe David Lammy, a avertizat: „Se anunță complicat pentru guvern să obțină adoptarea acestui acord în săptămânile și lunile următoare”, a apreciat el într-un podcast recent.

Partidul Conservator continuă să facă presiuni asupra administrației Trump pentru a bloca planul. Ministrul de externe din opoziție Priti Patel, urmează să susțină un discurs la Washington săptămâna viitoare și este așteptat să discute cu oficiali americani despre acordul privind Insulele Chagos. Patel a declarat că înțelegerea este „practic moartă”, adăugând că nu poate merge mai departe fără sprijinul aliaților americani și că timpul pentru aprobarea parlamentară se scurge.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a refuzat să comenteze aspecte operaționale, dar a reafirmat sprijinul pentru procesul diplomatic dintre SUA și Iran. „Iranul nu trebuie să poată dezvolta niciodată o armă nucleară, iar prioritatea noastră este securitatea în regiune”, a declarat acesta.

Miză strategică în Oceanul Indian

Bază militară comună SUA–Marea Britanie de pe insula Diego Garcia a jucat un rol central în operațiunile din Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud, notează Newsweek. Declarațiile lui Trump subliniază modul în care planificarea militară americană privind Iranul se intersectează cu un acord sensibil din punct de vedere politic între Londra și Port Louis privind viitorul Insulelor Chagos.

Potrivit unui acord din 2025, Regatul Unit ar urma să transfere suveranitatea asupra insulelor către Mauritius, în timp ce ar închiria Diego Garcia pentru cel puțin 99 de ani pentru a asigura continuarea operațiunilor bazei. Oficialii britanici au susținut că deciziile instanțelor internaționale au subminat poziția juridică a Londrei și că acordul garantează securitatea pe termen lung a bazei. Instalația găzduiește aproximativ 2.500 de militari și personal, majoritatea americani.

Trump a calificat însă contractele de închiriere pe termen lung între state drept inadecvate și l-a avertizat pe prim-ministrul Keir Starmer să nu „piardă controlul” asupra teritoriului strategic. El a susținut că entitățile care revendică drepturi asupra Diego Garcia sunt „fictive” și a îndemnat Regatul Unit să nu „cedeze” insula.

Consolidare militară și negocieri în curs

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Pentagonul a desfășurat nave de război suplimentare, submarine și sisteme de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescute cu Iranul. În același timp, oficiali americani și iranieni au continuat discuțiile indirecte la Geneva pentru a soluționa disputele legate de programul nuclear și cel de rachete al Iranului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a descris ultima rundă de negocieri drept constructivă, în timp ce Casa Albă a recunoscut că s-au înregistrat unele progrese, dar a subliniat că există în continuare diferențe semnificative.

Disputa privind Insulele Chagos

Disputa privind Insulele Chagos datează din 1968, când Marea Britanie a separat teritoriul de Mauritius înainte de independența acestuia și a relocat locuitorii pentru a construi baza militară. Decizia a generat decenii de provocări juridice și presiuni internaționale.

Susținătorii acordului din 2025 dintre Regatul Unit și Mauritius afirmă că acesta asigură viitorul bazei cu sprijinul unor aliați-cheie, inclusiv Statele Unite, Australia și alți parteneri din cadrul alianței Five Eyes. Londra susține că aranjamentul protejează securitatea națională și menține capacitățile unice ale bazei.

Departamentul de Stat și-a exprimat public sprijinul pentru acord, în timp ce Casa Albă a precizat ulterior că mesajul lui Trump reflectă poziția administrației americane.

În Regatul Unit, legislația necesară pentru finalizarea transferului de suveranitate urmează să revină în Parlament pentru dezbatere. Dacă va fi ratificată, Londra va închiria Diego Garcia de la Mauritius, menținând controlul operațional comun cu Statele Unite.

Casa Albă urmează să evalueze în săptămânile următoare dacă diplomația poate depăși divergențele restante cu Iranul. În caz contrar, declarațiile lui Trump sugerează că opțiunile militare sunt pe masă.