Trump anunță să Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă permanent: „China este foarte fericită”

Președintele american Donald Trump a anunțat, într-un nou mesaj, că Strâmtoarea Ormuz va rămâne „deschisă permanent”, la doar câteva ore după ce a anunțat o blocadă navală împotriva Iranului.

Potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, liderul de la Washington susține că decizia ar fi fost luată în urma unor discuții private cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Trump afirmă că Beijingul ar fi „mulțumit” de redeschiderea strâmtorii, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

„China este foarte fericită că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Fac asta și pentru ei, și pentru întreaga lume. O astfel de situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu mai trimită arme în Iran. Președintele Xi mă va îmbrățișa cu căldură când voi ajunge acolo, peste câteva săptămâni. Lucrăm împreună în mod inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? DAR ȚINEȚI MINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!”, a transmis președintele american, potrivit mesajului citat.

Totodată, Donald Trump a susținut că partea chineză ar fi convenit să nu mai furnizeze armament Iranului pe durata conflictului, afirmând că relațiile dintre Washington și Beijing funcționează „foarte bine”.

Anunțul vine după ce negocierile de pace cu Teheranul au eșuat în weekend, moment în care Statele Unite ar fi instituit o blocadă navală asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, prin care trece aproximativ un sfert din livrările mondiale, potrivit dailymail.

Casa Albă nu a oferit deocamdată un comentariu oficial privind declarațiile președintelui.