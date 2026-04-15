Iranul câștigă războiul cu SUA pe rețelele de socializare. Americanii distribuie puternic meme-uri care îl ironizează pe Donald Trump. „Nu am văzut niciodată așa ceva”

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a câștigat teren în confruntarea informațională cu Statele Unite pe rețelele sociale, după ce declarațiile lui Donald Trump despre Iran au fost transformate rapid în videoclipuri generate de AI și meme-uri virale, distribuite masiv inclusiv de utilizatori americani.

După o serie de declarații și postări publice ale lui Donald Trump pe platforma Truth Social, în care acesta a comentat conflictul cu Iranul, a amenințat cu escaladarea presiunii asupra Teheranului și a adoptat un ton puternic personalizat în descrierea rolului SUA, reacția Iranului a fost rapidă și neașteptată.

În locul unor răspunsuri politice clasice, rețelele sociale au fost inundate de videoclipuri generate de inteligență artificială, animații în stil Lego și meme-uri care îl ironizează pe Trump, construite direct pe baza declarațiilor sale. De fiecare dată, după ce acesta a vorbit despre conflictul cu Iranul în termeni duri și a publicat mesaje amenințătoare, cu majuscule, pe Truth Social, conturile iraniene au reacționat rapid cu clipuri în care Trump apare transformat într-un personaj de satiră digitală.

Unul dintre cele mai recente exemple este videoclipul publicat de Ambasada Iranului în Africa de Sud, apărut la scurt timp după declarațiile lui Donald Trump privind blocada SUA din Strâmtoarea Ormuz. În clip, președintele american este prezentat ca o vedetă rock din anii ’80, cu părul tapat, cântând o parodie a piesei „Voyage Voyage”, redenumită „Blockade”, o trimitere directă la discursul despre blocarea rutelor maritime.

Aceste materiale nu au rămas limitate la spațiul iranian, ci au început să circule intens și în Statele Unite, unde au fost preluate inclusiv de americani, critici și susținători ai lui Trump, deopotrivă, notează The Guardian.

Ce spun experții

Fenomenul a atras atenția experților în comunicare digitală, care spun că amploarea acestuia este neobișnuită.

Narges Bajoghli, conferențiar la Universitatea Johns Hopkins, afirmă că reacția online la declarațiile lui Donald Trump a depășit tiparele obișnuite ale propagandei sau ale confruntării informaționale.

„Războaiele se duc în două spații. Se duc pe câmpul de luptă, iar un câmp de luptă la fel de important este războiul comunicării. Iranul a reușit să monopolizeze complet războiul comunicării, în special pe rețelele sociale la nivel global”, a explicat ea, subliniind că elementul decisiv este viteza cu care fiecare declarație a lui Trump este transformată în conținut viral.

Practic, mesajele liderului de la Casa Albă devin instantaneu materie primă pentru meme-uri și videoclipuri satirice, distribuite la scară largă.

„Unde au reușit cu adevărat să pătrundă este în deturnarea conversației și a narațiunii din domeniul rețelelor sociale”, a spus Bajoghli, explicând că acest tip de reacție nu mai ține de comunicare politică tradițională, ci de cultura internetului.

Surpriza este cu atât mai mare cu cât Iranul, a cunoscut drept o țară dominată de clerici conservatori extrem de sensibili la cultura și rețelele de comunicare occidentale, domină războiul de pe rețelele sociale, lansându-și războinicii tehnologici din generația Z pentru a atrage simpatia publicului occidental.

Fenomenul este alimentat de o generație tânără de creatori de conținut din Iran, mileniali și membri ai generației Z, care folosesc limbajul platformelor digitale globale pentru a reacționa în timp real la declarațiile liderilor americani.

„Există o generație de creatori de conținut foarte tineri din generația milenială și din generația Z în Iran, cărora li s-a acordat spațiul și undă verde pentru a transmite mesajul acestui război comunității globale”, a precizat Narges Bajoghli.

Ceea ce, de asemenea, surpinde în acest fenomen este faptul că aceste materiale au devenit virale pe întreg spectrul politic american, fiind distribuite atât de critici ai lui Donald Trump, cât și susținători de ai acestuia.

„Nu am văzut niciodată o astfel de convergență. Toți au distribuit zilnic conținut viral din Iran. Nu am văzut niciodată așa ceva în cei 15 ani de când fac asta profesional”, a mai spus Narges Bajoghli

