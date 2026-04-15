Giganții petrolieri din SUA și Rusia se îmbogățesc incomensurabil datorită războiului din Orientul Mijlociu. Profituri de 30 de milioane de dolari pe oră

O nouă analiză internațională scoate la iveală faptul că industria petrolului și gazelor traversează o perioadă de câștiguri excepționale, alimentate de crizele geopolitice și de majorarea prețurilor la energie, cu efecte directe asupra consumatorilor din întreaga lume.

Cele mai mari 100 de companii din industria petrolului și gazelor au înregistrat profituri de peste 30 de milioane de dolari pe oră în prima lună a conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unei analize citate de presa internațională.

Creșterea abruptă a prețului petrolului, până la o medie de 100 de dolari pe baril, a generat câștiguri suplimentare estimate la 23 de miliarde de dolari într-o singură lună, scrie the guardian.

Dacă nivelul actual al prețului se menține, profitul „excepțional” al industriei ar putea ajunge la aproximativ 234 de miliarde de dolari până la finalul anului 2026.

Printre marii beneficiari se numără companii precum Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil și Shell, toate raportând câștiguri semnificativ mai mari față de perioadele anterioare crizei. Doar Saudi Aramco ar urma să obțină un profit suplimentar estimat la peste 25 de miliarde de dolari.

În timp ce companiile energetice înregistrează rezultate financiare record, consumatorii resimt direct efectele creșterii prețurilor. Costurile la pompă și facturile la energie au crescut în numeroase state, iar unele guverne au fost nevoite să reducă taxele pe combustibil pentru a limita impactul asupra populației.

În Uniunea Europeană, mai mulți miniștri de finanțe au cerut introducerea unor taxe pe „profiturile excepționale” ale companiilor din energie, susținând că acestea ar putea fi folosite pentru sprijinirea populației și reducerea inflației.

Pe fondul crizei, specialiștii din domeniul energiei atrag atenția că dependența de combustibili fosili accentuează vulnerabilitatea economiilor la șocuri externe și recomandă accelerarea tranziției către surse regenerabile.

În același timp, organizațiile de mediu critică situația, afirmând că „momentele de criză globală se transformă în profituri uriașe pentru marile companii petroliere, în timp ce populația suportă costurile”.

Guvernele din mai multe state analizează în prezent măsuri pentru taxarea acestor profituri excepționale și redirecționarea lor către măsuri de sprijin energetic și investiții în energie verde.