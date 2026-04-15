Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Giganții petrolieri din SUA și Rusia se îmbogățesc incomensurabil datorită războiului din Orientul Mijlociu. Profituri de 30 de milioane de dolari pe oră

O nouă analiză internațională scoate la iveală faptul că industria petrolului și gazelor traversează o perioadă de câștiguri excepționale, alimentate de crizele geopolitice și de majorarea prețurilor la energie, cu efecte directe asupra consumatorilor din întreaga lume.

Giganții petrolieri se îmbogățesc din criza globală Foto: Shuterstock

Cele mai mari 100 de companii din industria petrolului și gazelor au înregistrat profituri de peste 30 de milioane de dolari pe oră în prima lună a conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unei analize citate de presa internațională. 

Creșterea abruptă a prețului petrolului, până la o medie de 100 de dolari pe baril, a generat câștiguri suplimentare estimate la 23 de miliarde de dolari într-o singură lună, scrie the guardian.

Dacă nivelul actual al prețului se menține, profitul „excepțional” al industriei ar putea ajunge la aproximativ 234 de miliarde de dolari până la finalul anului 2026.

Printre marii beneficiari se numără companii precum Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil și Shell, toate raportând câștiguri semnificativ mai mari față de perioadele anterioare crizei. Doar Saudi Aramco ar urma să obțină un profit suplimentar estimat la peste 25 de miliarde de dolari.

În timp ce companiile energetice înregistrează rezultate financiare record, consumatorii resimt direct efectele creșterii prețurilor. Costurile la pompă și facturile la energie au crescut în numeroase state, iar unele guverne au fost nevoite să reducă taxele pe combustibil pentru a limita impactul asupra populației.

În Uniunea Europeană, mai mulți miniștri de finanțe au cerut introducerea unor taxe pe „profiturile excepționale” ale companiilor din energie, susținând că acestea ar putea fi folosite pentru sprijinirea populației și reducerea inflației.

Pe fondul crizei, specialiștii din domeniul energiei atrag atenția că dependența de combustibili fosili accentuează vulnerabilitatea economiilor la șocuri externe și recomandă accelerarea tranziției către surse regenerabile.

În același timp, organizațiile de mediu critică situația, afirmând că „momentele de criză globală se transformă în profituri uriașe pentru marile companii petroliere, în timp ce populația suportă costurile”.

Guvernele din mai multe state analizează în prezent măsuri pentru taxarea acestor profituri excepționale și redirecționarea lor către măsuri de sprijin energetic și investiții în energie verde.

Top articole

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne golește buzunarele
fanatik.ro
image
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”
antena3.ro
image
Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Planta care revine în atenţia agricultorilor. Producţia va creşte cu peste 60% anul acesta în România. Are multe avantaje
playtech.ro
image
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Pensionarii speciali, protejați și de CSM. Guvernul așteaptă un aviz de trei săptămâni ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
Click!

image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson