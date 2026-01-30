Tensiuni majore între SUA și Iran: Trump trimite nave „foarte mari și puternice”, dar nu exclude negocierile

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să discute cu Iranul, în timp ce administrația sa a trimis încă o navă de război în Orientul Mijlociu, într-un nou semnal de presiune militară asupra Teheranului.

Trump nu a oferit detalii despre natura sau calendarul unui posibil dialog cu Iranul, însă a confirmat intenția de a purta discuții. „Plănuiesc asta, da”, a spus el, întrebat despre eventuale negocieri cu Teheranul.

În același timp, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj ferm, subliniind prezența militară americană în regiune. „Avem multe nave foarte mari, foarte puternice, care se îndreaptă chiar acum spre Iran și ar fi grozav dacă nu ar trebui să le folosim”, le-a spus Trump jurnaliștilor, potrivit Independent.

Declarațiile vin în contextul în care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că armata este pregătită să pună în aplicare orice decizie va lua președintele. Potrivit informațiilor oficiale, SUA au desfășurat în Orientul Mijlociu portavionul USS Abraham Lincoln, alături de mai multe distrugătoare dotate cu rachete ghidate.

Reacția Iranului după decizia Uniunii Europene

Tensiunile sunt amplificate și de măsurile recente anunțate de Uniunea Europeană. Ministerul iranian de Externe a condamnat decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste, calificând această hotărâre drept „ilegală și nejustificată”.

Teheranul a avertizat că desemnarea unei instituții militare oficiale a unui stat drept organizație „teroristă” reprezintă un gest periculos.

Joi, Uniunea Europeană a anunțat noi sancțiuni care vizează șase entități și 15 persoane implicate în reprimarea violentă a protestelor din Iran. Printre cei sancționați se numără ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, și procurorul general, Mohammad Movahedi.

Decizia Casei Albe de a trimite flota în Orientul Mijlociu a venit după protestele violente care au zguduit Iranul la finalul lunii decembrie 2025, manifestații reprimate dur de autorități și soldate cu peste 3.100 de morți. Teheranul a acuzat Statele Unite și Israelul că ar fi instigat revoltele.