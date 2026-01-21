Trump anunță că şi-a pierdut respectul pentru Norvegia de când nu i s-a acordat Premiul Nobel

Președintele Donald Trump a declarat marţi, 20 ianuarie, că şi-a pierdut respectul pentru Norvegia de când nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace. De asemenea, acesta este de părere că guvernul norvegian are control asupra premiului.

Centrul Premiului Nobel pentru Pace se află la Oslo. Președintele SUA a declarat că nu crede că guvernul norvegian nu exercită un „control extraordinar” asupra premiului, scrie Agerpres.

„Am pierdut mult din respectul pentru Norvegia şi cred cu tărie că Norvegia controlează Premiul Nobel”, a afirmat el într-o conferinţă de presă de la Casa Albă pentru a evidenţia realizările primului an al celui de-al doilea mandat.

Recent, Trump i-a trimis o scrisoare premierului norvegian Jonas Gahr Støre, în care i-a transmis că refuzul acestui prestigios trofeu l-ar fi determinat să nu mai fie „angajat exclusiv în gândirea pentru pace”, deschizând astfel ușa unor poziții mult mai dure în politica externă.

„Din moment ce țara ta a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace, simt că nu mai sunt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”, i-ar fi scris Trump lui Støre, adăugând că de acum înainte poate pune pe primul loc „ceea ce este bun și corect pentru Statele Unite”.

În aceeași scrisoare, fostul și actualul lider republican reia teza controversată potrivit căreia Groenlanda ar trebui să se afle sub control american.

El pune sub semnul întrebării drepturile Danemarcei asupra teritoriului și afirmă că aceasta nu ar fi capabilă să apere Groenlanda în fața Rusiei sau Chinei.

„Lumea nu este în siguranță fără un control complet și total asupra Groenlandei”, conchide Trump, invocând și meritele sale în cadrul NATO, despre care spune că „ar trebui acum să facă ceva pentru SUA”.

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a confirmat primirea scrisorii, subliniind că Groenlanda aparține Danemarcei și că Norvegia susține Copenhaga. De asemenea, a precizat că Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet independent, nu de guvern.