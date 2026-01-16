Decizia Centrului Nobel pentru Pace după ce Trump a primit medalia de la câștigătoarea Corina Machado

În ziua în care lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, Centrul Nobel pentru Pace de la Oslo a transmis un mesaj clar: „O medalie își poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate face asta”.

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit joi medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, într-un gest menit să-i atragă sprijinul în eforturile de a influența viitorul politic al țării sale, scrie Reuters. Un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump intenționează să păstreze medalia.

Chiar în aceeași zi, Centrul Nobel pentru Pace, muzeul dedicat Premiului Nobel pentru Pace, a publicat un mesaj în care a subliniat diferența esențială dintre obiect și onoare. „O medalie își poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate face asta”, se arată în postarea de pe contul oficial de X al instituției.

Ce spun, de fapt, regulile Premiului Nobel

Mesajul muzeului reamintește și poziția Comitetului Nobel norvegian: „Odată ce Premiul Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora. Decizia este definitivă și rămâne valabilă pentru totdeauna”.

Centrul Nobel pentru Pace a profitat de ocazie pentru a explica și istoria medaliei. „Are un diametru de 6,6 cm, cântărește 196 de grame și este bătută în aur. Pe fața sa se află un portret al lui Alfred Nobel, iar pe revers, trei bărbați goi care se îmbrățișează în semn de fraternitate. Un design neschimbat de 120 de ani”, arată mesajul.

Reprezentanții muzeului amintesc că, de-a lungul timpului, unele medalii au fost transmise mai departe după acordarea premiului. „Un caz binecunoscut este medalia lui Dmitri Muratov, care a fost scoasă la licitație pentru peste 100 de milioane de dolari pentru a sprijini refugiații din războiul din Ucraina”. De asemenea, „medalia expusă la Centrul Nobel pentru Pace este de fapt împrumutată și a aparținut inițial lui Christian Lous Lange, primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace din Norvegia”.

Concluzia mesajului este fermă: „Dar un adevăr rămâne. După cum afirmă Comitetul Nobel norvegian: «Odată ce Premiul Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora. Decizia este definitivă și rămâne valabilă pentru totdeauna». O medalie poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate face asta”.

„A fost o Mare Onoare”

Joi seara, Donald Trump a scris pe rețelele de socializare: „A fost o Mare Onoare să o întâlnesc pe venezueleana Maria Corina Machado. Este o femeie extraordinară care a trecut prin multe. Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc. Mulțumesc, Maria!”.

Casa Albă a publicat ulterior o fotografie cu Trump și Machado, în care președintele ține în mână o ramă mare, de culoare aurie, în care se află medalia.

Trump a făcut campanie deschisă pentru premiu înainte ca Machado să îl primească luna trecută și a spus că el ar fi trebuit să fie cel recompensat. Cu toate acestea, chiar dacă Machado i-a oferit medalia de aur pe care o primesc laureații, onoarea rămâne a ei. Institutul Nobel din Norvegia a reiterat că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat.

Întrebat miercuri dacă și-ar dori ca Machado să îi dea premiul, Trump a declarat pentru Reuters: „Nu, nu am spus asta. Ea a câștigat Premiul Nobel pentru Pace”.