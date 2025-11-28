search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Trump anunță anularea tuturor documentelor semnate de Biden cu dispozitivul autopen: „Sunt fără efect”

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat toate ordinele executive pe care Joe Biden le-ar fi semnat cu ajutorul autopenului, un dispozitiv folosit pentru a reproduce automat semnătura unui președinte. Trump susține că astfel de documente „nu mai au niciun efect” și că Biden nici măcar nu ar fi fost implicat în proces.

Donald Trump anunță anularea tuturor documentelor semnate de Biden FOTO: AFP
Donald Trump anunță anularea tuturor documentelor semnate de Biden FOTO: AFP

Președintele american Donald Trump a declarat că toate ordinele executive semnate de Joe Biden cu ajutorul dispozitivului autopen sunt considerate invalide. Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că: „Orice document semnat de Sleepy Joe Biden cu autopenul, ceea ce reprezenta aproximativ 92% dintre ele, este anulat și nu mai are niciun efect.” El a adăugat: „Autopenul nu are voie să fie folosit dacă nu există aprobarea expresă a Președintelui Statelor Unite”.

Trump a reiterat această poziție și în declarațiile publice, spunând că „orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat și nu mai are efect”. El a insistat asupra faptului că Biden „nu a fost implicat în procesul autopen” și a avertizat că „dacă spune că a fost, atunci va fi inculpat pentru sperjur”.

Controversele privind starea lui Biden și folosirea autopenului

Utilizarea autopenului de către administrația Biden a devenit în ultimii ani un subiect intens exploatat de republicani. Criticii au susținut că personalul Casei Albe ar fi folosit dispozitivul pentru a semna ordine executive și legi într-o perioadă în care Biden, care avea 82 de ani la plecarea din funcție, ar fi fost „prea senil”. Președintele Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților, James Comer, a afirmat că declinul cognitiv al lui Biden ar fi fost atât de mare încât „nu știa nici măcar ce grațieri semna”.

În plus, administrația Trump a înlocuit portretul oficial al lui Joe Biden de pe „Wall of Fame” al Casei Albe cu o imagine a unui autopen, accentuând mesajul politic potrivit căruia Biden nu ar fi controlat propriu-zis actele administrative.

„Documente nule din start”

Trump a mers mai departe în acuzațiile sale, susținând că „Radicalii de stânga nebuni i-au luat președinția lui Biden” și, prin urmare, documentele pe care le-a semnat ar fi „nule din start”. El a declarat: „Prin prezenta, anulez toate ordinele executive și orice alt document care nu a fost semnat direct de Crooked Joe Biden, pentru că persoanele care au operat autopenul au acționat ilegal. Joe Biden nu a fost implicat în procesul autopen și, dacă va spune că a fost, va fi adus în fața justiției pentru sperjur”.

SUA

