Video Trump schimbă galeria de portrete ale foștilor președinți. Ce apare acum în locul lui Joe Biden

Casa Albă a dezvăluit o galerie de portrete ale foștilor președinți americani, însă portretul lui Joe Biden a fost înlocuit cu o fotografie a unei mașini de semnat – denumită „autopen” în engleză. Gestul ilustrează ironia și atacurile constante ale lui Donald Trump la adresa predecesorului său democrat.

Președinția americană a publicat pe X un videoclip în care sunt prezentate succesiunea portretelor, în alb-negru, cu rame aurii, amplasate în holul cu coloane către Biroul Oval. Înregistrarea este însoțită de comentariul: „Încă o înfrumusețare a Casei Albe”, însoțit de două emoticoane hilare, potrivit News.ro.

Între două portrete ale lui Donald Trump, ales prima dată în 2016 și apoi în 2024, fața președintelui democrat nu apare. În locul ei, este afișată fotografia unei mașini de semnat care scrie numele lui Joe Biden pe o foaie albă de hârtie.

Critici și ironii ale lui Trump

Donald Trump acuză anturajul lui Joe Biden că ar fi „complotat” pentru a ascunde declinul fostului președinte și că ar fi „uzurpat” puterea prin folosirea autopen-ului. Președintele republican îl ironizează frecvent pe Biden și consideră că anumite decizii ale acestuia sunt astfel nule, inclusiv grațierile acordate unor oficiali politici sau apropiați.

Trump a catalogat această situație drept „unul dintre cele mai periculoase și îngrijorătoare scandaluri din istoria americană”.

Joe Biden, care a dispărut de pe scena politică după învestirea marelui său rival, a respins aceste acuzații drept „ridicole și false”. În prezent în vârstă de 82 de ani, fostul președinte a anunțat recent că suferă de o formă „agresivă” de cancer de prostată.

Modificări la Casa Albă

Succesorul său a redecorat Casa Albă după propriul gust, folosind ornamente aurite și tablouri care îl înfățișează. De asemenea, Trump a inițiat construirea unei săli uriașe de bal, reflectând stilul său personal și viziunea asupra decorului instituției prezidențiale.