Trump îl amenință voalat pe Biden: A dat grațieri pentru toți, „mai puțin pentru el”

Un prim interviu al președintelui american Donald Trump de la Biroul Oval al Casei Albe pare să lanseze un avertisment pentru fostul șef de stat, Joe Biden, care a emis în ultima zi de mandat mai multe grațieri.

„Joe Biden are consilieri foarte slabi. Cineva l-a sfătuit pe Joe Biden să dea grațieri pentru toată lumea, mai puțin pentru el. (...) Lucrul amuzant, poate cel trist, este că nu s-a grațiat și pe el”, a declarat Donald Trump într-un interviu pentru Sean Hannity, de la Fox News.

„Am trecut prin patru ani de iad din cauza acestei mizerii cu care am avut de-a face”, a mai declarat Trump pentru Sean Hannity. „Am trecut prin patru ani de iad. Am cheltuit milioane de dolari în taxe legale și am câștigat. (...) Dar am făcut-o pe calea grea”, a continuat președintele. „Este foarte greu de spus că nu ar trebui să treacă și prin asta”, a mai spus Trump referindu-se la predecesorul său.

Președintele Joe Biden a emis luni grațieri preventive pentru cinci membri ai familiei sale. Cei graţiaţi sunt cei doi fraţi ai săi, James şi Francis (Frank), dar și Sara, soţia lui James Biden, sora lui Biden, Valerie, şi soţul ei, John.

Todoată, în aceeași zi, Biden i-a grațiat preventiv și pe șeful de răspuns la Covid, Anthony Fauci, și pe membrii comisiei care a anchetat asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

La rândul său, după ce a ajuns la Casa Albă, noul președinte al SUA a grațiat, a comutat sentințe sau a respins cazurile pentru toți cei peste 1.500 de oameni acuzați de infracțiuni asociate atacului de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021.

Donald Trump chiar l-a criticat pe Biden pentru grațierile date și a anunțat din ziua jurământului că va lua măsuri în privința asaltului de la Capitoliu.