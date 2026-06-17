Trump, amenințări la adresa iranienilor: „E un memorandum de înţelegere. Şi dacă nu-mi place, o să începem din nou să le dăm cu bombe în cap”

Preşedintele Donald Trump, aflat la summitul G7 de la Evian, în Franţa, a ameninţat miercuri că va începe din nou să „arunce bombe”, dacă Iranul „nu se comportă cum trebuie”.

El a subliniat că memorandumul de înţelegere cu Iranul nu este un text definitiv şi că ar putea relua campania de bombardamente.

„Este un memorandum de înţelegere. Şi dacă nu-mi place, o să începem din nou să tragem asupra lor, să le dăm cu bombe în cap”, a declarat presei preşedintele american. „Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă cum trebuie, o să revenim la a lansa bombe chiar în capetele lor, bine?”, a adăugat Trump, scrie News.

El a precizat că memorandumul de înţelegere cu Iranul nu include o ridicare imediată a sancţiunilor împotriva Iranului, adăugând însă că va discuta despre această chestiune mai târziu.

CNN a obţinut o versiune preliminară a acordului, care prevede condiţiile încetării focului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, unele măsuri de sprijin financiar pentru Iran şi o reafirmare din partea Teheranului că nu va produce niciodată o armă nucleară.

Preşedintele Donald Trump a negat însă că Statele Unite ar urma să investească într-un fond de reconstrucţie pentru Iran în valoare de 300 de miliarde de dolari şi susţine că nici nu a solicitat ţărilor din Golf să se angajeze să investească.

„Puteţi investi dacă doriţi. Adică, ce pot să fac eu? Să spun că nimeni nu are voie să investească vreodată? Nu, noi nu investim, nu punem nici măcar 10 cenţi, iar oamenii pot decide să facă asta, dar depinde de ei”, a declarat Trump reporterilor cu ocazia întâlnirii bilaterale pe care a avut-o la Evian cu preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi. „Noi nu investim în acest fond şi nu avem un astfel de fond”, a asigurat el, contrazicând informaţii apărute în presă.

Presat să răspundă dacă le cere ţărilor din Golf să investească în fond, Trump a spus: „Nu, nu le cer, nu le cer. Dacă o fac, foarte bine. Dar aş spune că nu o vor face pentru o vreme, până când nu vor vedea cum se comportă. E o chestiune de comportament, dar noi nu investim”, a asigurat el din nou.

Conform versiunii preliminare a memorandumului de înţelegere obţinute de CNN, „Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părţi, pentru reabilitarea şi dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în acelaşi timp o finanţare de cel puţin 300 de miliarde de dolari”, punerea în aplicare urmând să aibă loc la 60 de zile de la semnare.