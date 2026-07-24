Decizie după 10 ani în dosarul PSV Company. Liviu Luca, obligat să plătească 15 milioane către companie

Liviu Luca și șase foști membri ai conducerii PSV Company trebuie să achite peste 15 milioane de lei către companie, după ce Tribunalul Prahova a menținut, la rejudecarea dosarului, obligația de plată a despăgubirilor stabilite inițial.

Liviu Luca și șase foști membri ai conducerii PSV Company au fost obligați de Tribunalul Prahova să plătească peste 15 milioane de lei către companie, după rejudecarea laturii civile a dosarului în care fostul lider sindical și ceilalți inculpați au fost acuzați că au folosit în interes personal bani ai societății, informează Agerpres.

Cei 15.591.262 de lei reprezintă suma pe care PSV Company, fosta Petromservice, a cerut-o în instanță după ce procurorii au susținut că patrimoniul companiei ar fi fost prejudiciat prin mai multe operațiuni realizate în perioada în care Liviu Luca și ceilalți inculpați ocupau funcții de conducere.

În centrul acuzațiilor s-au aflat transferuri de bani către firme controlate de persoane apropiate conducerii companiei. Potrivit procurorilor DIICOT, prin intermediul Edilconst SA au fost scoase fonduri din patrimoniul PSV Company, bani care ar fi fost folosiți inclusiv pentru construirea unui conac în localitatea Păulești, județul Prahova, pentru Liviu Luca.

Alături de fostul lider sindical au fost judecați foști directori ai PSV Company și ai Edilconst: Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală, Zizi Anagnastopol, Gheorghe Stan, Radu Florea și Nicolae Sprințaru.

Procurorii i-au trimis în judecată în 2016 pentru acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. După mai mulți ani de proces, în decembrie 2023, instanța a constatat că faptele penale s-au prescris, astfel că cei șapte nu au mai primit condamnări în acest dosar.

Procesul a continuat însă pe partea civilă, acolo unde compania a cerut ca banii considerați pierduți să fie recuperați. În 2023, Tribunalul Prahova a decis ca Liviu Luca și ceilalți inculpați să plătească aceeași sumă. Fostul lider sindical a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel Ploiești a trimis cauza spre rejudecare.

După reluarea procesului, Tribunalul Prahova a ajuns din nou la aceeași concluzie: cei șapte trebuie să achite împreună peste 15 milioane de lei către PSV Company.

Liviu Luca nu este la primul dosar cu o miză financiară importantă. Fostul lider sindical are două condamnări definitive: 10 ani de închisoare în dosarul privind patrimoniul Asociației Salariaților din cadrul SNP Petrom SA și 6 ani în dosarul falimentării Petromservice, unde a fost judecat alături de omul de afaceri Ovidiu Vîntu.

A fost încarcerat în iulie 2016 și eliberat condiționat în noiembrie 2022.