Trump amenință statele care vând arme Teheranului: „Vor fi supuse imediat unui tarif de 50%”

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor impune tarife vamale de 50% pentru orice țară care furnizează arme Iranului, măsura urmând să se aplice imediat și fără excepții.

Trump a afirmat pe platforma sa de socializare, Truth Social, că negocierile cu Teheranul sunt deja în desfășurare și a susținut că Iranul ar fi trecut recent prin „o schimbare de regim foarte productivă”, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Țara care furnizează arme militare Iranului va fi supusă imediat unui tarif de 50% pentru absolut fiecare bun vândut Statelor Unite, cu efect imediat. Nu vor exista excluderi și nici scutiri", a amenințat Trump.

Liderul american a precizat că discuțiile vizează reducerea tarifelor și a sancțiunilor impuse Republicii Islamice.

Într-un alt mesaj, președintele american a declarat că Statele Unite vor colabora cu Iranul pentru a preveni îmbogățirea uraniului și pentru a identifica și elimina „rămășițele nucleare” îngropate în trecut, despre care a afirmat că se află sub supraveghere satelitară strictă.

„SUA vor colabora îndeaproape cu Iranul”

Amintim că Donald Trump a mai spus că „multe dintre cele 15 puncte” ale propunerii sale ar fi fost deja convenite în cadrul negocierilor, fără a face referire la planul în zece puncte prezentat anterior de Iran.

„SUA vor colabora îndeaproape cu Iranul, o țară care, după cum am văzut, a experimentat o schimbare de regim foarte productivă. Nu va exista îmbogăţire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa şi vor îndepărta toate rămășitele nucleare adânc îngropate (de bombardierele B-2)", a declarat președintele Trump într-un alt mesaj pe rețeaua Truth Social.

Marți seară, președintele american a declarat că un acord de pace „final” cu Iranul ar fi „într-un stadiu foarte avansat”, argumentând că obiectivele militare stabilite de Washington ar fi fost „îndeplinite și depășite”.