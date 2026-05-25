UDMR îi cere demisia ministrului Culturii după apariția înregistrării vulgare

UDMR a reacționat oficial, luni după-amiază, după apariția în spațiul public a unei înregistrări audio atribuite ministrului Culturii, Demeter András István, în care acesta folosește un limbaj vulgar și formulează afirmații considerate ofensatoare la adresa interesului național.

Formațiunea se delimitează ferm de conținutul materialului și afirmă că astfel de declarații sunt incompatibile cu statutul unui demnitar al statului român.

Într-un comunicat transmis Csoma Botond, purtător de cuvânt al formațiunii și lider al grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, se arată că:

„UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public”.

UDMR subliniază că „pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate”.

UDMR cere demisia ministrului Demeter

În același mesaj, UDMR afirmă că demisia ministrului Culturii este „gestul firesc și responsabil” în acest context:

„Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.se mai arată în comunicat.

Apel la echilibru și respingerea stigmatizării etnice

UDMR avertizează că situația nu trebuie transformată într-un atac la adresa întregii comunități maghiare:

„Considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”.

AUR depune o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii: „Face gafă după gafă”

„Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Amintim că o înregistrare audio din noiembrie 2025, realizată în sediul Ministerului Culturii, și publicată de 2mnews.ro- Știri din Maramureș îl surprinde pe ministrul Demeter András István (UDMR) folosind un limbaj extrem de vulgar și făcând afirmații care minimalizează interesul național al României.





În discuția cu angajații ministerului, Demeter András István rememorează modul în care le-ar fi vorbit procurorilor, folosind expresii șocante precum:

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f**ți cu p**a îndoită aicea ”, se arată în scriptul publicat de site-ul local Știri din Maramureș.

Ministrul a explicat pentru sursa citată că afirmațiile vizau riscul ca Radio Chișinău să ajungă sub influență rusă și că, în realitate, a acționat „în interesul României”.

„Nu neg că ea există (…) Nu am ce să neg”, a spus ministrul, inițial, când a fost contactat de sursa citată.

Ulterior, într-un mesaj scris, a sugerat că înregistrarea ar putea fi „editată” sau chiar „contrafăcută”, deși anterior nu ridicase această posibilitate. În același text, ministrul enumeră proiecte culturale pentru a demonstra că a servit constant interesul național:

„Ideea conform căreia interesul național ar fi fost pentru mine (…) un subiect de batjocură este contrazisă prin fapte”.