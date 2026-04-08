Cea mai mare temere a 69% dintre americani în contextul războiului din Iran. Sondajele arată și o scădere în politica externă a lui Trump

Creșterea prețurilor la combustibili, în special la benzină, reprezintă principala îngrijorare a americanilor în contextul războiului împotriva Iranului, lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie 2026. Sondajele indică și o scădere a încrederii în politica externă a președintelui Donald Trump.

Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center și citat de EFE și Agerpres, Aproximativ 69% dintre americani se declară îngrijorați de scumpiri, iar 45% spun că sunt extrem de îngrijorați. Pe lângă impactul economic, respondenții se tem și de o posibilă escaladare militară: 61% sunt îngrijorați de trimiterea de trupe terestre în Iran, 59% de numărul victimelor militare, 56% de riscul unor atacuri teroriste pe teritoriul SUA și 53% de extinderea conflictului în afara Orientului Mijlociu.

În ceea ce privește consecințele asupra Iranului, 36% dintre americani cred că situația populației iraniene se va înrăutăți, în timp ce doar un sfert consideră că aceasta s-ar putea îmbunătăți.

Sondajele indică și o scădere a încrederii în politica externă a președintelui Donald Trump. Doar 35% dintre americani spun că au încredere în modul în care acesta gestionează relația cu Iranul, iar încrederea în gestionarea războiului dintre Rusia și Ucraina a scăzut de la 45% în 2024 la 32% în prezent.

Cu toate acestea, 43% dintre respondenți au încredere în modul în care Trump gestionează relațiile dintre SUA și Israel. Nivelul de încredere rămâne mai ridicat în rândul republicanilor în vârstă, unde ajunge până la 80%.

Majoritatea americanilor își doresc o încheiere rapidă a războiului cu Iranul

Un alt sondaj, realizat de Reuters/Ipsos, arată că majoritatea americanilor își doresc o încheiere rapidă a conflictului. Aproximativ 66% dintre respondenți consideră că SUA ar trebui să iasă cât mai curând din război, chiar dacă obiectivele stabilite nu sunt atinse, în timp ce doar 27% susțin continuarea operațiunilor până la îndeplinirea acestora.

În rândul republicanilor, opiniile sunt împărțite: 40% susțin retragerea rapidă, iar 57% preferă continuarea conflictului până la atingerea obiectivelor. Per ansamblu, 60% dintre americani nu aprobă loviturile militare asupra Iranului, în timp ce 35% le susțin.

Donald Trump, descris de aproape jumătate dintre americani drept „corupt”, „rasist” şi „crud”

Totodată, un sondaj Economist/YouGov relevă o imagine tot mai negativă a lui Trump în rândul opiniei publice. Aproximativ 56% dintre americani dezaprobă modul în care acesta își îndeplinește atribuțiile, iar aproape jumătate îl descriu în termeni duri precum „corupt”, „rasist” sau „crud”.

„Sondajul suprem a fost pe 5 noiembrie 2024, când aproape 80 de milioane de americani l-au ales covârşitor pe preşedintele Trump pentru a-şi pune în aplicare agenda sa populară şi de bun-simţ”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, într-un comunicat transmis prin e-mail.

Președintele american Donald Trump a anunțat marți, 7 aprilie, că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.