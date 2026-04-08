Trump spune că Iranul nu va mai îmbogăți uraniu, iar SUA vor ajuta la extragerea materialului nuclear îngropat de bombardamente

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că Iranul nu va mai îmbogăți uraniu și că Statele Unite vor „colabora” cu Teheranul pentru a extrage materialul nuclear îngropat în urma bombardamentelor din iunie 2025 asupra siturilor nucleare din Iran.

„Statele Unite vor colabora strâns cu Iranul, despre care am constatat că a trecut printr-o schimbare de regim care se va dovedi extrem de productivă! Nu va mai avea loc niciun proces de îmbogăţire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa şi îndepărta tot „praful” nuclear îngropat la adâncime (cu ajutorul bombardierelor B-2). Acesta se află, și s-a aflat, sub o supraveghere satelitară extrem de riguroasă (Forța Spațială!). Nimic nu a fost atins de la atac”, a scris Trump, miercuri, într-o postare pe platforma sa Truth Social, la câteva ore după anunțul privind încheierea unui armistiţiu de două săptămâni.

Atât președintele Donald Trump, cât și Iranul au prezentat acordul de încetare a focului, convenit cu o o oră și jumătate înainte de expirarea termenului limită, drept pe o victorie, în vreme ce vicepreședintele american JD Vance a calificat armistițiul drept unul fragil din cauza prezentării distorsionate a termenilor înțelegerii de către Iran. În același timp, Gardienii Revoluției (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au avertizat miercuri că au „mâna pe trăgaci” și că sunt pregătiți să răspundă oricărui atac.

Trump a mai spus că multe aspecte ale planului de pace în 15 puncte au fost deja convenite, în timp ce Teheranul a prezentat propriul cadru în 10 puncte ce va servi drept bază pentru negocieri.

Președintele american a precizat că aspectele economice vor face parte din negocierile dintre cele două țări.

„Vom discuta și continuăm să discutăm despre tarife și ridicarea sancțiunilor cu Iranul. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a scris el.

În același timp, Trump a lansat un avertisment către alte state, anunțând că orice țară care furnizează arme Iranului va fi supusă unor tarife ridicate.

„O țară care furnizează arme militare Iranului va fi tarifată imediat, cu 50%, pentru toate bunurile vândute către Statele Unite ale Americii, cu efect imediat. Nu vor exista scutiri sau excepții!”, a spus el într-o a doua postare.

Ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz

Trump a sugerat, de asemenea, că Statele Unite ar putea avea un rol în fluidizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global.

„Ne gândim să facem asta ca pe o inițiativă comună”, a spus Trump pentru ABC News, întrebat fiind despre posibilitatea ca Iranul să perceapă taxe de tranzit. „Este o modalitate de a o securiza – și de a o proteja și de alți actori.”

Iranul a declarat însă că propria armată va coordona trecerea navelor prin strâmtoare.

Experții din domeniul transportului maritim au avertizat că traficul nu va reveni imediat la normal, pe fondul temerilor legate de securitate și controlul asupra strâmtorii.