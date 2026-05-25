Video Dezbateri aprinse la imaginile cu o turistă care împrăștie cenușa soțului pe scările din Santorini

O turistă a fost surprinsă în timp ce împrăștia cenușa soțului său pe o scară intens circulată de vizitatori, în Santorini. Videoclipul a generat un val de reacții pe platforma Reddit, unde utilizatorii au început să dezbată dacă astfel de gesturi ar trebui făcute în spații publice.

Postarea, intitulată „O turistă a împrăștiat cenușa soțului său în timp ce cobora scările în Santorini, Grecia”, a strâns rapid mii de comentarii și reacții.

Mulți utilizatori au povestit propriile experiențe legate de respectarea ultimelor dorințe ale celor dragi, unele emoționante, altele de-a dreptul neașteptate.

Un internaut a relatat că mama sa obișnuia să împrăștie cenușa fratelui ei în diverse locuri din lume, deoarece acesta nu avusese ocazia să călătorească în timpul vieții.

„Mama mea împrăștia cenușa fratelui ei prin diverse ape din lume, pentru că el nu a avut niciodată ocazia să călătorească. De obicei făcea asta discret și folosea doar un recipient mic. Într-un an, fiii mei au fost cu ea și au vrut să participe. Cel mic a aruncat cenușa prea sus, iar vântul a adus-o direct în fețele noastre. De dragul fiului meu de 4 ani, am rămas serioși și ne-am comportat ca și cum să îl «mănânci» pe unchiul tău nu ar fi mare lucru”, a scris acesta, într-un comentariu devenit viral.

Un alt utilizator a povestit că familia sa a decis să ducă cenușa bunicului pe plaja lui preferată, însă ceremonia nu a decurs conform planului.

„Tatăl meu a intrat solemn în apă pentru a împrăștia cenușa, însă exact în acel moment a venit un val uriaș. Cenușa s-a lipit de tata, el a căzut în apă, iar când a ieșit a spus: «Nici acum nu pot să scap de tata». Am râs cu toții, deși exista și un sâmbure de adevăr în asta”, a povestit internautul.

Printre cele mai comentate mărturii s-a aflat și cea a unui bărbat care a spus că soția lui a fost acoperită accidental de cenușa mamei sale în timpul unei ceremonii organizate sub Golden Gate Bridge.

„Eram pe o barcă atunci când vântul și-a schimbat direcția și a suflat cenușa pe soția mea. Ne-am fi dorit cu toții să se întâlnească într-un mod mai tradițional și când mama încă era în viață, dar natura a avut alte planuri”, a scris acesta.

În timp ce unii utilizatori au privit situația cu umor și empatie, alții au atras atenția asupra aspectelor legale. Potrivit mai multor comentarii, împrăștierea cenușii în spații publice este interzisă în multe state europene și este permisă doar în zone special desemnate, pe mare sau pe proprietăți private.

Printre comentariile care au devenit virale s-a aflat și unul ironic: „Videoclipul ăsta mă face să mă întreb de câte ori am inhalat cenușa unor oameni de-a lungul vieții”.