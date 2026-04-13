Trump ameninţă Iranul, după ce SUA a blocat Strâmtoarea Ormuz: „Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie, va fi eliminată imediat”

Donald Trump a lansat un avertisment dur la scurt timp după intrarea în vigoare a blocadei americane asupra porturilor iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, amenințând că orice navă care se apropie de dispozitivul militar va fi „eliminată imediat”.

Într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social, liderul american a afirmat că forțele navale iraniene ar fi fost practic neutralizate și a lansat un avertisment direct la adresa oricăror nave care s-ar apropia de zona controlată de SUA.

„Flota iraniană zace pe fundul mării, complet distrusă – 158 de nave. Ceea ce nu am lovit sunt cele câteva nave pe care ei le numesc «nave de atac rapid», deoarece nu le-am considerat o amenințare serioasă. Avertisment: Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de neutralizare pe care îl aplicăm traficanților de droguri aflați la bordul ambarcațiunilor pe mare. Este rapid și brutal. P.S. 98,2% din drogurile care intrau în SUA pe cale maritimă au fost OPRITE!”, a transmis Donald Trump.

Într-un anunț anterior, liderul de la Casa Albă precizase că Statele Unite vor începe operațiunea de blocare a navelor care intră sau ies din porturile iraniene la ora 10:00 ET, ora 17:00 în România.

Anunţul CENTCOM

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a transmis, într-o notă adresată navigatorilor și citată de Reuters, că operațiunea acoperă întreaga coastă a Iranului, precum și zone maritime strategice din Golful Oman și Marea Arabiei, la est de Strâmtoarea Hormuz.

Potrivit documentului CENTCOM, navele „care intră sau ies din zona blocată fără autorizație sunt pasibile de interceptare, deviere și capturare”.

Cu toate acestea, transporturile umanitare, precum alimentele și medicamentele, sunt permise, însă doar în urma unor verificări și inspecții.

În îacelaşi timp, Garda Revoluționară Islamică a Iranului a transmis propriul avertisment, afirmând că navele militare străine care se apropie de Strâmtoarea Hormuz vor fi „tratate cu severitate”.