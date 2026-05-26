Analiză Noua lege a salarizării împarte Educația în două: majorări spectaculoase de 10.000 de lei pentru șefi, firimituri pentru profesori

Noua lege a salarizării unitare schimbă radical sistemul de plată din Educație și produce deja controverse uriașe, având în vedere că rectorii și inspectorii școlari ar urma să primească majorări spectaculoase, de până la 10.000 de lei brut lunar.

Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii prevede că toate salariile din sistemul bugetar vor fi calculate prin înmulțirea unui coeficient de salarizare cu o valoare de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 2027, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei, față de nivelul de 2.080 lei în prezent, care se aplică însă altor coeficienți.

În educație, noile grile vizează atât învățământul preuniversitar, cât și universitar, iar coeficienții salariale au fost deja incluși în anexele proiectului de lege. Reforma păstrează sistemul de grade salariale și introduce un raport maxim de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public.

Una dintre cele mai importante informații pentru profesori este legată de salariul debutanților. Potrivit simulărilor publicate până acum, un profesor debutant cu studii superioare ar urma să ajungă la aproximativ 7.958 lei brut, adică în jur de 4.655 lei net din 2027, ceea ce ar însemna o creștere față de nivelurile actuale.

Exemple de calcul

Potrivit calculelor „Adevărul”, în prezent, coeficientul care se aplică unui rector universitar este de 5,48 pentru gradul I și de 6,49 pentru gradul II, acești coeficienți aplicându-se unei valori de referință de 2.080 lei, rezultând un salariu brut de 11.400 lei, respectiv 13.500 lei.

După noii coeficienți, de 5,23 pentru rector gradul I și 5,50 pentru rector gradul II, la care se aplică o valoare de referință de 4.100 lei, rezultă un salariu brut de 21.443 lei, respectiv 22.500 lei, adică un plus de 9.050 lei pentru rectorul de gradul II și 10.043 lei pentru rectorul de gradul I.

Un inspector școlar ar avea din ianuarie (coeficient 3,44) un salariu brut de 14.104 lei, față de 6.136 lei în prezent (coeficient de 2,95 și suma de referință de 2.080 lei).

Profesorii definitivi învățământul preuniversitar ar avea din ianuarie, în funcție de vechime, coeficienți cuprinși între 1,86 și 2,35, care se aplică pentru gradația 0. În prezent coeficienții de salarizare care se aplică acestora sunt cuprinși între 1,64 și 2,21.

„Salariile de bază pentru gradaţiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege”, se menționează în proiect.

Bani în plus în funcție de vechime

Art. 13 la care se face referire prevede că fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 6 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor de conducere și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază/indemnizaţia lunară prevăzute pentru aceste funcţii în anexele nr. I - IX, precum şi cu excepția personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

DOCUMENT Decizia care vizează 1,2 milioane de români. Dragoș Pîslaru a prezentat noua lege a salarizării unitare

Coeficienții de salarizare sunt stabiliți la gradația 0.

Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 6 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază/indemnizația de încadrare avute la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acestea, sunt următoarele:

a) gradația 0 - până la 3 ani;

b) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

c) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

d) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

e) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

f) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare.

(4) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.

(5) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază/indemnizația de încadrare se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin.(3), corespunzător gradației deținute.

(6) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Totuși, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a insistat că obiectivul principal al reformei nu este majorarea salariilor tuturor bugetarilor, ci reducerea inechităților și crearea unui sistem mai predictibil și mai sustenabil din punct de vedere bugetar.

Sporurile și primele nu pot depăși 20% din salariul de bază

Proiectul prevede și schimbări importante în zona sporurilor. Guvernul intenționează să reducă numărul sporurilor existente și să plafoneze totalul sporurilor, primelor și indemnizațiilor la maximum 20% din salariul de bază.

Cine sunt bugetarii care pot primi până la 40% în plus la salariu, conform noii legi

În sistemul de educație există însă temeri că anumite beneficii sau mecanisme salariale actuale ar putea dispărea ori fi limitate. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora gradația de merit ar putea fi modificată sau eliminată în forma actuală, însă proiectul este încă în dezbatere și poate suferi schimbări.

Legea mai introduce și conceptul de „diferență salarială tranzitorie”. Asta înseamnă că angajații care, după recalculare, ar avea salarii mai mici decât cele aflate în plată în decembrie 2026 nu vor pierde bani imediat. Diferența va fi acordată separat, sub forma unei compensații individuale, până când noua grilă va ajunge din urmă veniturile existente.

În paralel, reforma salarizării este strâns legată de jaloanele asumate prin PNRR. Guvernul trebuie să adopte legea până la finalul actualei sesiuni parlamentare pentru a evita blocarea unor fonduri europene importante.

Sindicatele din educație urmează să participe la consultările organizate de Guvern, iar forma finală a grilelor pentru profesori ar putea suferi modificări în urma negocierilor.