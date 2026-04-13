Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Blocada americană de la Hormuz, eșecul negocierilor și șocul energetic global

Război în Orientul Mijlociu
Consecințele economice ale blocadei americane se suprapun peste cele ale blocadei iraniene, generând o criză energetică globală.

Originile unui război anunțat

Totul a început pe 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au declanșat Operațiunea „Epic Fury” — o campanie coordonată de lovituri aeriene asupra Iranului, vizând instalații militare, situri nucleare și lideri ai regimului. Liderul suprem, Ali Khamenei, a fost ucis în primele ore ale atacului, un eveniment fără precedent care a zdruncinat din temelii echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Răspunsul Teheranului nu s-a lăsat așteptat: rachete și drone au vizat Israelul, bazele militare americane și statele din Golf aliniate Washingtonului.

Arma strategică pe care Teheranul a ales-o nu a fost una militară în sens clasic, ci economică: închiderea Strâmtorii Hormuz. Începând cu 2 martie 2026, un oficial al Gărzii Revoluționare Islamice a confirmat că strâmtoarea era blocată, cu avertismente explicite pentru orice navă care ar fi îndrăznit să tranziteze.

Conform rapoartelor Lloyd’s List, IRGC a lansat 21 de atacuri confirmate asupra navelor comerciale și a plasat mine maritime în strâmtoare, transformând una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii — prin care trece circa 25% din comerțul maritim mondial cu petrol și 20% din exporturile globale de GNL — într-o zonă de război. Efectele economice imediate au fost brutale. Primele mari companii de transport maritim și-au suspendat operațiunile prin strâmtoare. Prețul asigurărilor de război pentru o singură tranzitare a explodat. Piețele petrolului s-au agitat violent, barilul de Brent depășind de mai multe ori pragul de 100 de dolari, nivel neatins de ani de zile.

Negocierile din Islamabad: 21 de ore fără rezultat

Weekendul 12–13 aprilie a adus prima confruntare diplomatică directă, la nivel înalt, dintre Washington și Teheran de la Revoluția Islamică din 1979. Pakistanul și-a oferit capitala drept teren neutru pentru negocieri, iar delegația americană — condusă de vicepreședintele JD Vance, alături de trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner — s-a întâlnit cu omologii iranieni pentru mai bine de 21 de ore de negocieri intensive.

Miza discuțiilor era enormă: un armistițiu de două săptămâni fusese convenit cu doar câteva zile înainte, iar lumea își ținea respirația.

Conform NBC News și NPR, delegația iraniană a cerut:

  • dreptul de a controla Strâmtoarea Hormuz și de a percepe taxe de tranzit,
  • plata de reparații de război,
  • ridicarea tuturor sancțiunilor,
  • eliberarea activelor înghețate (6 miliarde de dolari),
  • garantarea continuării programului nuclear în scop civil.

Washingtonul, în schimb, a insistat asupra unui punct esențial: abandonarea completă a ambițiilor nucleare ale Iranului. Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul fusese la „câțiva centimetri” de un acord, acuzând partea americană de „maximalism și schimbarea continuă a condițiilor”.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, liderul delegației, a susținut că a avansat „inițiative constructive”, dar că SUA nu au reușit să câștige încrederea Iranului. Printre cererile americane considerate „excesive”, deputatul Mahmoud Nabavian a menționat și solicitarea unei „cote comune din beneficiile Strâmtorii Hormuz” — respinsă categoric de Teheran.

La final, Vance a declarat că Washingtonul a prezentat „oferta finală și cea mai bună” și că „vom vedea dacă iranienii o acceptă”. Diplomația nu era oficial închisă, dar tabloul era sumbru.

Blocada americană și reacțiile internaționale

La ora 10:00 (ora New York-ului), în 13 aprilie 2026, Comandamentul Central al SUA a pus în aplicare blocada navală anunțată de Donald Trump. Conform CNBC și CBS News, aceasta vizează toate navele care intră sau ies din porturile iraniene, inclusiv cele din Golful Persic și Golful Oman. Navele care tranzitează strâmtoarea către porturi neiraniene nu sunt, teoretic, afectate.

Marina SUA a primit ordin să intercepteze orice navă din apele internaționale care a plătit taxe Iranului și să înceapă operațiuni de eliminare a minelor. Reacțiile internaționale au variat de la prudență la îngrijorare deschisă. Marea Britanie a refuzat participarea la blocadă, subliniind necesitatea redeschiderii strâmtorii pentru economia globală. Potrivit CBS News, Londra conduce eforturile de formare a unei coaliții de peste 40 de state pentru a proteja libertatea de navigație. Franța colaborează îndeaproape cu Marea Britanie, iar Australia a subliniat că nu a fost consultată: „Această decizie a fost unilaterală”, a declarat premierul Anthony Albanese. Iranul a reacționat dur. Garda Revoluționară a avertizat că orice navă militară care se apropie va fi „tratată sever și decisiv”. Ghalibaf a afirmat că Iranul „nu se va pleca în fața niciunei amenințări”, iar șeful marinei, Shahram Irani, a calificat blocada drept „ridicolă”.

Impactul economic și energetic: o criză cu rază lungă

Consecințele economice ale blocadei americane se suprapun peste cele ale blocadei iraniene, generând o criză energetică globală. Karen Young, expert la Columbia University, a declarat pentru CNN:„Avem deja o lipsă de aproximativ 7 milioane de barili de țiței și 4 milioane de produse rafinate. Acum, prin blocadă, scoatem și petrolul iranian de pe piață.”

Aceasta estimează că prețurile ridicate vor persista cel puțin până la finalul lui 2026.

Prețurile au reacționat imediat:

  • WTI: +8%, la 104,5 dolari/baril
  • Brent: +7%, la 102 dolari/baril

Bloomberg avertizează asupra unei agravări a penuriei globale. Irlanda a introdus reduceri de taxe, iar Comisia Europeană a convocat discuții de urgență privind impactul asupra economiei, transporturilor și migrației.

În paralel, Iranul a instituit un sistem de taxare în strâmtoare. Navele trebuie să obțină autorizații și să accepte escortă IRGC. Cel puțin o navă a plătit 2 milioane de dolari.

Taxele sunt evaluate în yuani chinezești, complicând relațiile SUA–China. Trump a amenințat cu tarife de 50% dacă Beijingul sprijină militar Iranul.

Ce urmează: trei scenarii

Nicole Grajewski (Sciences Po) avertizează că blocada nu este un simplu semnal coercitiv, ci o reluare de facto a războiului.

  1. Scenariul optimistIranul acceptă oferta SUA → detensionare și redeschiderea strâmtorii.
  2. Scenariul probabilBlocadă prelungită, incidente limitate, prețuri ridicate.
  3. Scenariul pesimistEscaladare militară directă → colapsul armistițiului și conflict regional extins.

Concluzie

Criza Strâmtorii Hormuz a depășit cadrul unui conflict regional și a devenit o problemă de securitate economică globală. Lumea resimte deja efectele: energie scumpă, rute maritime perturbate și o ordine internațională fragilizată. Timpul diplomatic se scurge rapid, iar fiecare zi de blocadă costă — în dolari, în barili și, posibil, în vieți omenești.

