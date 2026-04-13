Prețurile petrolului cresc după ce Trump amenință cu blocarea Strâmtorii Ormuz

Prețurile petrolului au depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril duminică, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor institui o blocadă asupra „oricăror nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, amplificând temerile privind perturbarea fluxurilor globale de țiței.

Petrolul Brent, reperul internațional, a crescut cu aproximativ 8%, ajungând la circa 102 dolari pe baril. În același timp, țițeiul american a urcat cu un procent similar, până la 104 dolari.

Pe piețele financiare, contractele futures au înregistrat scăderi: indicele Dow Jones a coborât cu peste 500 de puncte, în timp ce S&P 500 și Nasdaq au pierdut aproximativ 1%.

„Nu vom permite Iranului să câștige bani din vânzarea petrolului către anumite state și nu către altele. Va fi totul sau nimic”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Cu toate acestea, cotațiile rămân sub nivelurile maxime atinse anterior, înainte ca liderul de la Casa Albă să renunțe la amenințările privind o escaladare majoră în Iran și să accepte discuții pentru un armistițiu.

Exporturile de petrol ale Iranului au rămas ridicate

Eșecul ajungerii la un acord durabil și apropierea unui nou termen-limită au readus însă presiunea asupra piețelor, prețurile fiind acum peste nivelul înregistrat la începutul lunii aprilie — un moment marcat de incertitudine, după un discurs în care Trump nu a oferit o strategie clară de ieșire din conflict.

Iranul a obținut beneficii financiare în timpul războiului, percepând taxe de până la două milioane de dolari pentru fiecare navă care tranzitează strâmtoarea. Trump sugerase anterior chiar posibilitatea unui astfel de mecanism, sub forma unei inițiative comune.

În paralel, exporturile de petrol ale Iranului au rămas ridicate, atingând în medie 1,85 milioane de barili pe zi până în martie, potrivit datelor companiei de analiză Kpler.

Garda Revoluționară iraniană a avertizat că orice navă militară care se apropie de strâmtoare „va fi tratată ferm și decisiv”, conform agenției Fars.

Blocada navală ar urma să intre în vigoare luni dimineață, potrivit Comandamentului Central al armatei americane.

Armata americană va începe o blocadă a porturilor iraniene începând de luni, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), a anunţat Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), în absenţa unui acord pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Iranul susţine însă că a fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite la Islamabad.

„Această blocadă va fi aplicată în mod imparţial împotriva navelor de toate naţionalităţile care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, inclusiv din porturile iraniene situate în Golful Arabiei (n.r., denumire utilizată de administraţia americană pentru a desemna Golful Persic) şi în Golful Oman”, a precizat CENTCOM într-un comunicat pe X.

„Forţele CENTCOM nu vor împiedica libertatea de navigaţie a navelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz către şi dinspre porturi non-iraniene”, a precizat CENTCOM într-o declaraţie pe reţelele sociale.

CENTCOM a precizat că marinarilor comerciali li se vor furniza informaţii suplimentare printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei.

Pe de altă parte, ministrul de externe iranian a scris pe X că Iranul a fost „la un pas” de a încheia un acord cu Statele Unite la Islamabad pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, atribuind Washingtonului responsabilitatea pentru eşecul negocierilor. „În timp ce eram la un pas de «protocolul de acord de la Islamabad», ne-am confruntat cu intransigenţă, cerinţe schimbătoare şi blocaj”, a declarat Araghchi pe X, a doua zi după eşecul negocierilor din Pakistan, atribuit de Washington refuzului Teheranului de a renunţa la ambiţiile sale nucleare.

Planul administrației Trump riscă să aibă consecințe directe pentru consumatorii americani. Creșterea prețului petrolului ar menține carburanții la niveluri ridicate. Duminică, prețul mediu al benzinei în SUA era de 4,12 dolari pe galon, în creștere cu 38% față de începutul conflictului.

Experții avertizează că impactul ar putea fi de durată. Costurile ridicate ale energiei influențează și prețurile alimentelor, în contextul în care lanțurile de aprovizionare sunt afectate, inclusiv în producția de îngrășăminte și ambalaje.

Presiunile inflaționiste ar putea deveni tot mai vizibile, afectând o gamă largă de bunuri de consum, pe măsură ce efectele crizei energetice se propagă în economie.

Trump avertizează că preţurile benzinei din SUA ar putea rămâne ridicate până la alegerile din noiembrie

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că preţurile petrolului şi benzinei ar putea rămâne ridicate până la alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie, într-o recunoaştere rară a impactului politic posibil al deciziei sale de a ataca Iranul în urmă cu şase săptămâni, relatează Reuters.

”Ar putea fi la fel sau poate puţin mai mari, dar ar trebui să rămână aproximativ la acelaşi nivel”, a spus Trump, aflat în Miami în weekend, într-un interviu acordat emisiunii ”Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo” de la Fox News, întrebat dacă preţurile petrolului şi benzinei vor scădea până în toamnă.Preţul mediu al benzinei obişnuite la staţiile din SUA a depăşit 4 dolari pe galon în cea mai mare parte a lunii aprilie, potrivit datelor companiei GasBuddy. Declaraţiile lui Trump vin după săptămâni în care a susţinut că majorarea preţurilor este doar un fenomen temporar, deşi oficialii americani spun că principalii săi consilieri sunt conştienţi de impactul economic al războiului.

Senatorul democrat Mark Warner din Virginia, vicepreşedinte al Comisiei pentru informaţii din Senat, a pus sub semnul întrebării strategia blocadei propuse de Trump.

”Nu înţeleg cum blocarea strâmtorii ar putea determina Iranul să o redeschidă”, a declarat Warner pentru CNN.

Într-o apariţie separată la CBS, acesta a spus că blocada nu ar reduce controlul Iranului asupra zonei.

”Iranienii au sute de bărci rapide cu care pot mina strâmtoarea sau pot plasa explozibili pe petroliere pentru a o bloca. Cum ar putea asta să reducă preţurile benzinei?”, a spus el.

Deşi Trump a afirmat în repetate rânduri că războiul se va încheia curând, senatorul republican Ron Johnson din Wisconsin a declarat pentru ABC News că atingerea obiectivelor SUA în Iran ”ar putea dura mult timp”.

”Va fi un proiect pe termen lung. Nu am crezut niciodată că va fi uşor.”, a spus Johnson.