Kelemen Hunor: Liderii fostei coaliții au fost de acord cu contractul de consultanță din SUA discutat la Cotroceni

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că liderii fostei coaliții de guvernare au discutat la Palatul Cotroceni, împreună cu președintele Nicușor Dan, despre contractul de consultanță din Statele Unite, iar concluzia a fost una unanimă.

„A fost o discuție cu domnul președinte, cu liderii coaliției, s-a prezentat ideea (…) Statele Unite funcționează în acest fel (…) Toți am fost de acord, niciunul nu a spus nu (…) Toată lumea a fost de acord, și domnul Bolojan și domnul Grindeanu și domnul Fritz”, a declarat Kelemen Hunor la Euronews.

Liderul UDMR susține că decizia a fost una justificată, în contextul relațiilor strategice dintre România și Statele Unite.

„Este vorba de a susține interesele noastre (…) România trebuie să rămână pe radarul SUA (…) de aceea cred că a fost un lucru bun, sper și rezultatele să fie pe măsură”, a adăugat acesta.

Kelemen Hunor a precizat că discuția ar fi avut loc la începutul lunii mai și că, în opinia sa, suma contractului nu este una neobișnuită pentru astfel de servicii, chiar dacă rămâne semnificativă pentru bugetul național.

Administrația Prezidențială a încheiat un acord pe o perioadă inițială de șase luni cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, pentru consultanță în relația cu instituțiile din Statele Unite.

Contractul prevede un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile prestate, și are ca obiectiv consolidarea relației strategice dintre România și SUA.

„Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil”, transmite Administrația Prezidențială.

Cum văd analiștii relațiile România - SUA

Directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ștefureac, a subliniat importanța instrumentelor de lobby utilizate de alte state în relația cu Washingtonul, oferind exemplul Japoniei.

„Despre lobby - puțină istorie recentă reală, nu povești, trăită pe viu de subsemnatul. Îmi aduc aminte că în perioada 2015-2019, în primul mandat Trump (eram la Washington DC și acopeream politica internă americană la ambasada noastră), o țară precum Japonia, cu mega companii globale prezente pe piața americană, cu peste 300 de diplomați în DC (noi ne lăudam cu vreo 12 diplomați) avea încheiate, direct prin ambasada lor în SUA sau prin alte agenții publice japoneze, zeci, subliniez, zeci de contracte de lobby pentru a înțelege ce se întâmplă și a-și promova interesele naționale în America lui Donald Trump”, a scris Remus Ștefureac, pe FB.

Acesta a mai afirmat că România nu avea, în acea perioadă, astfel de contracte, spre deosebire de alte state din regiune.

„Atunci, România nu avea încheiat niciunul (zero contracte de lobby), deși ar fi fost tare utile! Ungaria avea și ea câteva, deși Orban era de pe atunci mare prieten cu Trump. S-a reușit atunci, în principal prin eforturile ambasadorului, ale diplomațiilor noștri și ale unor instituții (non-politice) din România, foarte credibile, însă pentru oficialii americani din zona de securitate-informații, organizarea unei vizite istorice la Washington, chiar pe peluza Casei Albe, a președintelui nostru de atunci”, a adăugat el.