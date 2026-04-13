Amenințarea lui Trump privind blocada navală amplifică riscurile, fără a schimba impasul

După ce o echipă diplomatică condusă de vicepreședintele american JD Vance a încercat, fără succes, să ajungă la un acord negociat pentru încheierea conflictului cu Iranul, sâmbătă, președintele Donald Trump a fost nevoit să își decidă următorul pas.

Acesta a venit duminică dimineață, printr-o serie de mesaje publicate pe platforma sa, Truth Social.

Statele Unite vor impune o blocadă navală asupra Iranului, a anunțat el. „Nimeni care plătește taxe ilegale nu va avea trecere sigură pe mările libere”, a scris Trump.

El a precizat, de asemenea, că SUA vor continua operațiunile de deminare în Strâmtoarea Ormuz, pentru a asigura tranzitul în siguranță al navelor aliate. Armata americană, a adăugat el, este „pregătită de acțiune” și gata să reia atacurile împotriva Iranului „la momentul potrivit”.

Trump a susținut că, deși negocierile desfășurate timp de 20 de ore la Islamabad au înregistrat unele progrese, Iranul nu este dispus să renunțe la ambițiile sale nucleare, așa cum solicită Washingtonul.

Această evaluare este parțial contrazisă de un oficial american familiarizat cu discuțiile conduse de Vance, care a indicat o listă mult mai amplă de divergențe — inclusiv asupra controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și sprijinului acordat unor grupări regionale, precum rebelii Houthi din Yemen și Hezbollah din Liban.

Noi provocări și riscuri pentru partea americană

Deși declarațiile recente ale lui Trump nu au tonul apocaliptic al amenințărilor anterioare, ele generează o serie de noi provocări și riscuri pentru partea americană.

Operațiunile de deminare ar putea expune navele americane la atacuri iraniene? Cum va stabili Washingtonul cine a plătit taxe către Iran? Vor recurge SUA la forță împotriva navelor sub pavilion străin care ignoră blocada? Cum vor reacționa statele dependente de petrolul iranian, precum China? Și ar putea această măsură — menită să reducă principala sursă de venit a Iranului — să ducă la creșteri suplimentare ale prețului petrolului? se întreabă BBC.

Deocamdată, nu există răspunsuri clare.

Ulterior, Comandamentul Central al armatei americane a anunțat că blocada navală ar urma să oprească toate navele care se deplasează către sau dinspre porturile iraniene — o formulare diferită față de planul inițial prezentat de Trump.

Armata americană va începe o blocadă a porturilor iraniene începând de luni, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), a anunţat Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), în absenţa unui acord pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Iranul susţine însă că a fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite la Islamabad.

„Această blocadă va fi aplicată în mod imparţial împotriva navelor de toate naţionalităţile care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, inclusiv din porturile iraniene situate în Golful Arabiei (n.r., denumire utilizată de administraţia americană pentru a desemna Golful Persic) şi în Golful Oman”, a precizat CENTCOM într-un comunicat pe X.

„Forţele CENTCOM nu vor împiedica libertatea de navigaţie a navelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz către şi dinspre porturi non-iraniene”, a precizat CENTCOM într-o declaraţie pe reţelele sociale.

CENTCOM a precizat că marinarilor comerciali li se vor furniza informaţii suplimentare printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei.

Pe de altă parte, ministrul de externe iranian a scris pe X că Iranul a fost „la un pas” de a încheia un acord cu Statele Unite la Islamabad pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, atribuind Washingtonului responsabilitatea pentru eşecul negocierilor. „În timp ce eram la un pas de «protocolul de acord de la Islamabad», ne-am confruntat cu intransigenţă, cerinţe schimbătoare şi blocaj”, a declarat Araghchi pe X, a doua zi după eşecul negocierilor din Pakistan, atribuit de Washington refuzului Teheranului de a renunţa la ambiţiile sale nucleare.

„Nu înțeleg cum blocarea strâmtorii ar putea determina Iranul să o redeschidă”, a declarat senatorul democrat Mark Warner, într-un interviu acordat CNN.

La rândul său, congresmanul republican Mike Turner a susținut că blocada este un instrument de presiune pentru a forța o soluție în criza din Hormuz. „Președintele transmite că nu va lăsa Iranul să decidă singur cine are acces. Este un apel către aliați pentru a aborda această situație”, a afirmat el.

Cu o săptămână înainte, înainte de acordul privind un armistițiu de două săptămâni și reluarea negocierilor directe, Trump se confrunta deja cu o alegere dificilă.

Pe de o parte, putea intensifica atacurile asupra Iranului, cu riscul de a provoca distrugeri pe termen lung infrastructurii civile, de a agrava criza umanitară și de a destabiliza și mai mult economia globală.

Pe de altă parte, putea face un pas înapoi dintr-un conflict nepopular în rândul americanilor și care începe să genereze nemulțumiri chiar și printre susținătorii săi.

Un sondaj recent arată că majoritatea americanilor consideră că războiul evoluează nefavorabil pentru SUA

Mulți apreciază că obiectivele-cheie — menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, extinderea libertăților pentru populația iraniană și oprirea definitivă a programului nuclear — nu au fost atinse, deși există un consens larg privind importanța lor.

La aproape o săptămână de la aceste evoluții, în pofida declarațiilor de victorie ale Washingtonului, dilemele strategice ale președintelui rămân neschimbate.

Trump a declarat că Iranul va ajunge, în cele din urmă, să ofere SUA „tot ceea ce își doresc”. El a admis că prețurile petrolului ar putea rămâne ridicate sau chiar crește, dar și-a exprimat încrederea în reziliența economiei americane.

Aceasta rămâne însă o miză riscantă.

Iar, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului, Partidul Republican ar putea suporta costuri electorale semnificative dacă această strategie eșuează.

Sâmbătă seara, în timp ce vicepreședintele său negocia în Pakistan, Trump s-a aflat la Miami, unde a asistat la meciuri de arte marțiale mixte.

Pentru jurnaliștii prezenți, scena a fost neobișnuită: președintele Statelor Unite urmărind lupte violente, discutând cu celebrități și purtând conversații intense cu secretarul de stat Marco Rubio și alți consilieri, în văzul publicului.

Spre deosebire de aceste confruntări sportive — care au reguli clare și un deznodământ rapid — conflictul cu Iranul nu oferă aceeași claritate.

Ajuns în a doua lună și cu armistițiul fragil pe punctul de a se prăbuși, războiul s-a transformat într-un test de rezistență: capacitatea Iranului de a suporta presiunea militară versus disponibilitatea lui Trump de a gestiona costurile economice și politice.

În final, toți actorii implicați riscă să iasă slăbiți din această confruntare.

Blocada propusă de Trump arată că războiul nu merge prea bine

Eșecul negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran îl lasă pe președintele Donald Trump în fața unor opțiuni dificile, puțin probabil să-i aducă o victorie rapidă sau decisivă, relatează CNN.

În acest context, liderul de la Casa Albă își intensifică strategia, mizând pe impunerea unei blocade în Strâmtoarea Ormuz — o măsură care implică riscuri semnificative și consecințe greu de anticipat.

Modul în care administrația americană a prezentat discuțiile desfășurate în weekend la Islamabad sugerează că Washingtonul spera să obțină concesii majore din partea Iranului, inclusiv renunțarea la ambițiile nucleare și redeschiderea strâmtorii.

Teheranul refuză însă să cedeze acest avantaj strategic și contestă afirmațiile americane potrivit cărora ar fi pierdut deja conflictul. Rezultatul este un blocaj care pune sub semnul întrebării una dintre convingerile centrale ale lui Trump: că puterea militară a SUA poate forța orice adversar să cedeze.

În aceste condiții, președintele este supus presiunii de a restrânge opțiunile Iranului.

Trump a declarat că a ordonat armatei americane să aplice blocada începând de luni dimineață, cu scopul de a reduce drastic veniturile din petrol ale Iranului și de a-i slăbi economia. Măsura vizează, de asemenea, blocarea planului Teheranului de a genera venituri prin taxarea tranzitului petrolier prin această rută vitală.

Deși o astfel de strategie ar putea afecta grav economia iraniană, deja fragilizată de sancțiuni și război, ea riscă să amplifice impactul economic negativ și asupra Statelor Unite și economiei globale.

Reacția piețelor a fost imediată: prețul petrolului a crescut brusc, barilul de Brent urcând cu aproximativ 8%, până la peste 100 de dolari.

Această evoluție pune la încercare rezistența politică a lui Trump, în contextul în care americanii sunt deja afectați de costuri ridicate ale vieții, iar prețul combustibilului depășește, în medie, 4 dolari pe galon. Creșterea prețurilor la energie a contribuit la accelerarea inflației și afectează multiple sectoare economice.

„Totul sau nimic”

Președintele a explicat pe scurt planul într-un interviu, fără a oferi detalii concrete privind implementarea. Mesajul său — „totul sau nimic” — lasă însă numeroase întrebări fără răspuns.

Între timp, Comandamentul Central al SUA a precizat că blocada va viza traficul către și dinspre porturile iraniene, dar nu va restricționa navigația către alte destinații din regiune.

O serie de opțiuni riscante

Atât SUA, cât și Iranul s-au acuzat reciproc de inflexibilitate după negocierile eșuate, punând sub semnul întrebării durabilitatea armistițiului temporar. Deși Trump susține că acesta „rezistă”, perspectivele rămân incerte.

Blocada aduce riscuri evidente, dar alternativele sunt la fel de problematice.

Reluarea și intensificarea bombardamentelor ar putea provoca distrugeri suplimentare și victime civile, fără garanția că Iranul va ceda. În același timp, o retragere prematură ar lăsa nerezolvate obiectivele strategice, în condițiile în care Iranul păstrează controlul asupra strâmtorii și asupra resurselor nucleare.

Fosta ambasadoare americană la ONU, Nikki Haley, consideră că Washingtonul nu are altă opțiune decât să încerce redeschiderea rutei maritime, avertizând că inacțiunea ar consolida poziția Iranului.

Planul blocadei ar putea reprezenta o încercare de a testa controlul Teheranului asupra strâmtorii fără a implica trupe terestre, însă expune navele americane riscului unor atacuri.

În același timp, măsura ar putea genera tensiuni diplomatice cu mari puteri precum China, dar și cu aliați europeni sau asiatici dependenți de petrolul din Golf.

Nu este surprinzător că unii critici pun la îndoială eficiența acestei strategii, pe care o văd ca pe un nou exemplu de abordare imprevizibilă.

Casa Albă a detaliat cererile respinse de Iran: oprirea completă a îmbogățirii uraniului, dezmembrarea instalațiilor nucleare și recuperarea stocurilor de material nuclear. În plus, Washingtonul solicită încetarea sprijinului pentru grupări aliate din regiune și garantarea libertății de navigație fără taxe în Strâmtoarea Hormuz.

Deși aceste obiective sunt prezentate ca fiind rezonabile din punct de vedere strategic, rămâne neclar dacă războiul a adus SUA mai aproape de atingerea lor.

Lucrurile nu merg cum credea Trump

Refuzul Iranului ridică întrebări privind rezultatele reale ale conflictului după mai multe săptămâni de lupte. Poziția Teheranului rămâne în mare parte neschimbată, iar controlul asupra strâmtorii îi oferă un nou instrument de presiune.

În același timp, administrația americană este supusă unor presiuni tot mai mari — economice, politice și strategice — pentru a pune capăt conflictului.

Războiul, pe care Trump îl anticipa rapid și decisiv, se prelungește fără o perspectivă clară de final. Costurile economice cresc, iar tensiunile cu aliații occidentali s-au accentuat.

Blocada propusă reprezintă cea mai recentă încercare a președintelui de a recâștiga controlul asupra evoluției conflictului. Chiar dacă ar avea succes, aceasta ar veni cu costuri semnificative — reflectând complexitatea și consecințele unei crize pe care Washingtonul pare să le fi subestimat inițial.