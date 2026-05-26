Karner explică de ce Austria a blocat aderarea României în Schengen din 2022: „A fost una dintre cele mai dificile decizii din cariera mea”

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marți, în timpul unei vizite în Portul Constanța, că decizia prin care Austria a blocat în 2022 aderarea României la spațiul Schengen nu a fost îndreptată împotriva României, ci a reprezentat, în opinia sa, un semnal transmis Uniunii Europene în contextul crizei migrației.

„Nu a fost o decizie împotriva României, a fost o decizie pentru Austria, pentru siguranța populației austriece”, a spus Karner, într-o conferință de presă comună cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Oficialul austriac a susținut că, la momentul respectiv, Austria se confrunta cu presiuni migratorii semnificative.

„A fost una dintre cele mai dificile decizii din cariera mea. Nu a fost un veto împotriva României și Bulgariei, nu a fost un veto al meu împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”, a declarat Karner.

El a oferit și date privind situația migrației din acea perioadă.

„În 2022 Austria înregistra aproximativ 112.000 de solicitanți de azil, iar într-o singură săptămână fuseseră raportate circa 3.500 de treceri ilegale ale frontierei”, a precizat ministrul.

Karner a susținut că situația s-a îmbunătățit semnificativ între timp.

„Săptămâna trecută au fost înregistrate aproximativ 20 de cazuri, cel mai scăzut nivel din ultimii peste 20 de ani”, a afirmat acesta, adăugând că evoluția pozitivă este și rezultatul cooperării cu România.

Oficialul austriac a lăudat, totodată, activitatea autorităților române în gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„România a devenit o parte importantă și valoroasă a sistemului Schengen. Cooperarea noastră a contribuit la succese remarcabile pentru siguranța cetățenilor noștri”, a transmis Karner.

La rândul său, ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanța colaborării bilaterale în domeniul securității și combaterii migrației ilegale, inclusiv prin schimb de informații și acțiuni comune.

Austria a blocat în decembrie 2022 aderarea României și Bulgariei la Schengen, invocând atunci presiuni migraționiste. Ulterior, după negocieri și măsuri suplimentare, România a aderat complet la spațiul de liberă circulație la începutul anului 2025.