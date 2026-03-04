Cancelarul Germaniei îi cere lui Trump să implice Europa în negocierile pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut marţi, 3 martie, președintelui Donald Trump ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina. Potrivit acestuia, Europa nu este pregătită să accepte un acord negociat „peste capetele noastre”.

„Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord care este negociat peste capetele noastre”, a declarat Merz la Washington după o întâlnire cu Trump la Casa Albă, potrivit Agerpres.

În opinia sa, Trump ştie că „doar o pace pe care Europa o susţine şi o legitimează poate fi cu adevărat durabilă”, a spus Merz, adăugând că preşedintele american este de asemenea, de acord că pentru această pace contribuţiile Europei la securitatea, reconstrucţia şi integrarea europeană a Ucrainei „sunt pur şi simplu indispensabile”.

Fără Uniunea Europeană şi partenerii săi apropiaţi, precum Regatul Unit, „nu va funcţiona”, a subliniat Merz.

În prezent, Germania este de departe cel mai important susţinător al Ucrainei, din punct de vedere militar, financiar şi politic, a declarat cancelarul german, adăugând: „Impresia mea este că preşedintele Trump ştie foarte bine acest lucru”.

Economia Rusiei este slăbită după patru ani de război, iar armata a suferit pierderi peste așteptări, a declarat Merz. El a spus că Rusia este un „gigant pe picioare de lut” și că doar o presiune reînnoită din partea Washingtonului l-ar putea determina pe Vladimir Putin să facă concesii.

Războiul pornit de Moscova trebuie să se încheie, „şi nu să-i dăm Rusiei o pauză iar apoi să continue, ci trebuie să se încheie odată pentru totdeauna”, a cerut Merz. El a spus că este de acord cu Trump în această privinţă, mai scrie dpa.