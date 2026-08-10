 Cine este democratul care îl înfruntă pe Trump și ar putea deveni primul senator musulman al SUA. Acceptă afirmația că reprezintă o Americă „foarte diferită” | adevarul.ro
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Cine este democratul care îl înfruntă pe Trump și ar putea deveni primul senator musulman al SUA. Acceptă afirmația că reprezintă o Americă „foarte diferită”

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Candidatul democrat la Senatul SUA în Michigan promite să lupte împotriva inegalității și spune că Donald Trump reprezintă o viziune a Americii în care oamenii se confruntă cu costuri tot mai mari.

Fotografiile postate de DOnald Trump/FOTO:X
Fotografiile postate de DOnald Trump/FOTO:X

Abdul El-Sayed, candidatul Partidului Democrat pentru Senatul SUA în Michigan, a răspuns afirmației lui Donald Trump potrivit căreia cei doi reprezintă „două Americi foarte diferite”, spunând că președintele are dreptate.

El-Sayed, medic epidemiolog și musulman, a câștigat în această săptămână alegerile primare democrate pentru Senatul SUA din Michigan. În alegerile generale din noiembrie, el îl va înfrunta pe republicanul Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților.

Rezultatul scrutinului este considerat important pentru democrați, care încearcă să recâștige controlul asupra Senatului, scrie The Guardian.

„Da, are dreptate”

Trump a publicat sâmbătă seară, pe platforma sa Truth Social, o imagine în care apare alături de soția sa, Melania Trump, lângă o fotografie cu El-Sayed și soția acestuia, Sarah Jukaku, care poartă hijab (eșarfa purtată de femeile musulmane care le acoperă părul, gâtul și urechile, lăsând fața expusă).

Mesajul președintelui a fost însoțit de afirmația: „Două Americi FOARTE DIFERITE”.

Întrebat duminică de CNN despre postarea lui Trump, El-Sayed a răspuns: „Da, are dreptate”.

El a spus că există, în opinia sa, o diferență fundamentală între viziunea președintelui și propria sa viziune asupra țării.

„Una în care stăpânii voștri sunt doi oameni cărora nu le place unul de celălalt, dar care se aliază pentru a face miliarde de dolari de pe urma voastră – sau doi oameni care se iubesc cu adevărat, care au mâncat clătite împreună și vor să construiască o Americă în care să își poată crește familia și să știe că acea familie va avea parte de lucrurile bune”, a spus El-Sayed.

El a adăugat că viziunea lui Trump este cea pe care americanii o trăiesc în prezent.

„Îți permiți benzina? Îți permiți alimentele?”, a întrebat candidatul democrat.

Trump l-a numit „comunist”

Campania electorală dintre cei doi candidați se anunță dificilă.

În cadrul unui discurs susținut joi, 6 august, Trump l-a numit pe El-Sayed „comunist” și a afirmat că acesta este „plin de rahat”, afirmație care a fost întâmpinată cu urale puternice. Întrebat despre remarca injurioasă a președintelui, El-Sayed a declarat pentru Sky News: „Măcar eu nu-mi fac nevoile în mijlocul Biroului Oval.”

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Spre deosebire de alți candidați democrați noi, El-Sayed, care s-a poziționat mai la stânga decât adversarul său din primare, nu este membru al organizației „Socialistii Democratici din America” și a declarat că este un capitalist care dorește ca capitalismul să funcționeze mai bine.

Discuție cu Barack Obama

După victoria în alegerile primare, El-Sayed a vorbit cu fostul președinte Barack Obama, într-un gest considerat un posibil semnal timpuriu de susținere pentru campania sa.

„A fost o conversație foarte bună despre ceea ce trebuie să facem pentru a putea câștiga și, evident, este cineva care știe foarte multe despre cum se câștigă în Michigan”, a declarat El-Sayed pentru NBC News.

Michigan are o importanță strategică în politica americană. Statul i-a susținut pe Obama în alegerile prezidențiale din 2008 și 2012, înainte de a vota pentru Trump în 2016, pentru Joe Biden în 2020 și din nou pentru Trump în 2024.

Potrivit Politico, Obama a discutat și cu Haley Stevens, democrata pe care El-Sayed a învins-o în alegerile primare. Stevens l-ar fi îndemnat pe fostul președinte să vină în Michigan și să facă campanie pentru democrați.

Dacă îl va învinge pe Mike Rogers în noiembrie, El-Sayed ar putea deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite.

Atacurile legate de numele său

Republicanii l-au descris pe El-Sayed drept „cel mai radical candidat la Senat din America”.

Trump a folosit în mod repetat numele său complet, Abdulrahman Mohamed El-Sayed, o practică pe care candidatul democrat o compară cu modul în care republicanii și Trump s-au referit în trecut la Barack Obama, folosindu-i frecvent numele de mijloc, „Hussein”.

El-Sayed respinge caracterizarea drept candidat radical.

„Nu este radical să crezi că oamenii ar trebui să-și permită să-și cumpere alimentele. Nu este radical să crezi că ar trebui să ai acces la servicii medicale în această țară”, a declarat el pentru emisiunea Meet the Press de la NBC.

„Nu este radical să crezi că președintele nu ar trebui să poată anula alegeri sau să obțină 2,2 miliarde de dolari din funcția pe care o ocupă. Nu este radical să crezi că toți ar trebui să putem respira aer curat și să bem apă curată.”

El-Sayed a spus că se așteaptă ca adversarii să încerce să-l definească în funcție de numele și originea sa.

„America este mult mai mare decât vor oameni foarte mici precum Donald Trump, JD Vance sau Mike Rogers să o facă să pară”, a spus el.

„Sunt recunoscător pentru tot ceea ce America mi-a oferit.”

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