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Ce arată documentele oficiale americane despre parteneriatul dintre The Trump Organization și SDC Imobiliare din România

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O declarație financiară oficială depusă de Donald Trump în Statele Unite arată că entitățile asociate The Trump Organization au avut relații contractuale cu SDC Imobiliare pentru proiectele din București și Cluj. Pentru București, documentul consemnează un venit de 5 milioane de dolari, trecut explicit la categoria „License Fee” - taxă de licență - în legătură cu DT Marks Bucharest LLC și SDC Imobiliare SRL.

Donald Trump
O declarație financiară oficială depusă de Donald Trump arată că entitățile asociate. Foto AFP

Aceeași declarație menționează separat o creanță intra-grup de 5 milioane de dolari. Documentele publice oferă astfel, pentru prima dată într-o formă financiară oficială, detalii despre natura relației comerciale dintre entitățile Trump și dezvoltatorul român.

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Documentul este raportul anual OGE Form 278e, depus pentru anul 2025 la U.S. Office of Government Ethics (OGE). Raportul îl identifică pe Donald J. Trump drept președintele Statelor Unite și arată că OGE a primit documentul la 29 iunie 2026.

În document apare entitatea DT Marks Bucharest LLC, asociată unui acord de licență pentru București. SDC Imobiliare SRL este indicată în document în calitate de licențiat.

La rubrica privind veniturile, documentul indică: „Income Type: License Fee” și „Income Amount: $5,000,000.00”. Prin urmare, cifra de 5 milioane de dolari apare în declarația financiară la categoria venit din taxă de licență.

DT Marks Bucharest LLC și SDC Imobiliare

Potrivit raportului, compania americană DT Marks Bucharest LLC are un acord de licență în București, iar SDC Imobiliare SRL este menționată ca licențiat.

În aceeași raportare apare și valoarea activului asociat acordului de licență, indicată într-un interval cuprins între 5.000.001 și 25.000.000 de dolari. Declarațiile financiare OGE folosesc intervale de valoare pentru anumite categorii de active, astfel încât documentul nu indică o valoare exactă a activului în acest caz.

Raportul mai menționează o creanță intra-grup de 5.000.000 de dolari față de Trump Acquisition LLC. Această informație apare separat de rubrica în care este raportat venitul din taxa de licență.

Astfel, în document apar două elemente distincte de câte 5 milioane de dolari: venitul raportat ca „License Fee” și creanța intra-grup.

Relația comercială dintre The Trump Organization și SDC Imobiliare, anunțată oficial în 2025

Parteneriatul dintre The Trump Organization și SDC Imobiliare fusese anunțat public cu aproape un an înainte de depunerea declarației financiare. La 11 iulie 2025, cele două companii au anunțat oficial lansarea proiectului Trump Tower Bucharest.

În România, SDC Imobiliare și The Trump Organization au încheiat un contract de parteneriat și exclusivitate.

Comunicatul publicat de The Trump Organization precizează că proiectul urma să fie dezvoltat împreună cu SDC Imobiliare și că inițiativa reprezenta debutul oficial al brandului Trump în România. Potrivit comunicatului, proiectul urma să includă apartamente rezidențiale de lux și facilități asociate acestui segment.

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Comunicatul îi prezintă pe Ștefan Berciu, CEO al SDC Imobiliare, și pe Ștefania Berciu Martac în conducerea companiei și descrie SDC Imobiliare drept un dezvoltator imobiliar specializat în proiecte rezidențiale, hoteliere și comerciale premium.

The Trump Organization are, de asemenea, o pagină oficială dedicată proiectului Trump Tower Bucharest, unde proiectul este prezentat în prezent drept „Coming Soon”, iar SDC Imobiliare este menționată alături de The Trump Organization.

Și proiectele din Cluj apar în declarația financiară

Raportul OGE menționează și două entități asociate proiectului din Cluj-Napoca: DT Marks Cluj LLC și DT Cluj Hotel Manager LLC.

Pentru DT Marks Cluj LLC este menționat un acord de licență cu SDC Imobiliare SRL. Pentru DT Cluj Hotel Manager LLC este menționat un acord de management hotelier cu aceeași companie românească. Valorile acestor acorduri sunt raportate în declarație ca nefiind ușor de determinat.

Documentele americane indică trei tipuri de relații contractuale

Din informațiile publice rezultă trei relații contractuale distincte între entitățile americane și SDC Imobiliare:

  • București: acord de licență prin DT Marks Bucharest LLC;
  • Cluj-Napoca: acord de licență prin DT Marks Cluj LLC;
  • Cluj-Napoca: acord de management hotelier prin DT Cluj Hotel Manager LLC.

Pentru București, declarația financiară indică un venit de 5.000.000 de dolari la categoria „License Fee”. Pentru acordurile menționate în legătură cu Cluj-Napoca, valorile sunt raportate ca nefiind ușor de determinat.

Ce spune efectiv cifra de 5 milioane de dolari

Cifra de 5 milioane de dolari trebuie citită în contextul rubricii în care apare.

În raportul OGE, suma este asociată cu: DT Marks Bucharest LLC + „Income Type: License Fee” + „Income Amount: $5,000,000.00”.

În aceeași documentație este menționată separat creanța intra-grup de 5 milioane de dolari față de Trump Acquisition LLC.

Prin urmare, cele două informații nu trebuie amestecate. Una este raportată în secțiunea de venituri ca taxă de licență, iar cealaltă este prezentată ca o creanță intra-grup.

Aceasta este informația financiară care rezultă din documentul american.

Ce arată documentele despre proiectele din România

În cazul Bucureștiului, comunicatul oficial din 2025 anunță dezvoltarea Trump Tower Bucharest în parteneriat cu SDC Imobiliare. The Trump Organization descrie proiectul ca pe o dezvoltare rezidențială sub brandul Trump.

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În cazul Clujului, declarația financiară americană menționează atât licențierea brandului, cât și un acord de management hotelier cu SDC Imobiliare.

Documentele publice ale Primăriei Cluj-Napoca arată, separat, existența unor proceduri și documentații urbanistice în care SDC Imobiliare apare ca beneficiar. De exemplu, HCL nr. 251/2021 aprobă un PUZ de urbanizare pe strada Moș Ion Roată, având între beneficiari SDC Imobiliare SRL.

Un certificat de urbanism emis de Primăria Cluj-Napoca în 2021 face, de asemenea, referire la elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire a unui ansamblu rezidențial în conformitate cu PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 251/16.06.2021

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