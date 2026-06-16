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UE dă undă verde noului acord comercial cu SUA: taxe reduse, dar cu „plase de siguranță” până în 2029

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Parlamentul European a aprobat noile reguli care pun în aplicare angajamentele tarifare dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, stabilite în declarația comună din august 2025. Legislația prevede eliminarea taxelor vamale pentru produsele industriale americane, acces preferențial pentru o serie de bunuri agricole și fructe de mare, dar și mecanisme de protecție pentru industria europeană, inclusiv o clauză de încetare a efectelor în 2029 și posibilitatea suspendării preferințelor tarifare în cazul unor dezechilibre comerciale.

Steagurile SUA și UE
UE dă undă verde noului acord comercial cu SUA. Foto Shutterstock

Acordul politic UE-SUA intră în faza de implementare legislativă

Eurodeputații au votat marți două regulamente esențiale care transpun în legislație înțelegerea comercială convenită între Bruxelles și Washington în vara anului 2025.

Primul regulament a fost adoptat cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri și prevede eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele industriale importate din Statele Unite, alături de deschiderea pieței europene pentru o gamă extinsă de produse agricole și fructe de mare americane.

Al doilea act normativ, adoptat cu 444 de voturi pentru, 152 împotrivă și 54 de abțineri, extinde scutirea de taxe vamale pentru importurile de homar din SUA, incluzând acum și varianta procesată.

Reglementare cu termen-limită: evaluare obligatorie până în 2029

Una dintre cele mai importante prevederi introduse în timpul negocierilor dintre Parlament și Consiliu este clauza de încetare a efectelor.

Regulamentul principal va expira automat la 31 decembrie 2029, dacă nu este reînnoit. Până la 30 iunie 2029, Comisia Europeană va trebui să prezinte o evaluare amplă privind impactul acordului asupra industriei europene, agriculturii, întreprinderilor mici și mijlocii, dar și asupra fluxurilor comerciale cu țările terțe.

În funcție de rezultate, Comisia va putea propune prelungirea sau ajustarea cadrului legislativ.

Tensiuni tarifare în industria metalelor: oțelul și aluminiul, punct sensibil

Unul dintre punctele sensibile ale acordului îl reprezintă produsele derivate din oțel și aluminiu.

Începând din 2025, Statele Unite au extins lista produselor vizate de tarife, adăugând 407 categorii noi, ceea ce a alimentat preocupările Bruxellesului privind stabilitatea schimburilor comerciale.

În acest context, Comisia Europeană va putea suspenda preferințele tarifare dacă, până la 31 decembrie 2026, SUA mențin tarife de peste 15% pentru produsele europene derivate din oțel și aluminiu. Până la 1 decembrie 2026, Executivul european va prezenta și un raport detaliat pe acest subiect.

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Instrumente de protecție: clauze de suspendare și mecanism de salvgardare

Legislația include mai multe instrumente de protecție introduse la solicitarea Parlamentului European.

Comisia Europeană va putea suspenda preferințele tarifare și în situația în care Statele Unite nu răspund preocupărilor UE privind aplicarea plafonului tarifar de 15% pentru anumite exporturi europene, stabilit până la 24 februarie 2026.

În plus, a fost introdus un mecanism de salvgardare care poate fi activat dacă deschiderea pieței europene conduce la o creștere a importurilor americane de natură să afecteze grav industria UE, inclusiv sectorul agricol.

Comisia va putea declanșa investigații din proprie inițiativă sau la solicitarea statelor membre ori a Parlamentului European, urmând să transmită rapoarte trimestriale privind evoluția exporturilor americane.

Control politic și supraveghere sporită asupra acordului

Noile reguli întăresc și componenta de monitorizare politică a acordului comercial.

Comisia Europeană va fi obligată să informeze periodic Parlamentul și Consiliul cu privire la evoluția implementării, iar mecanismele de revizuire au fost consolidate pentru a permite reacții rapide în cazul unor dezechilibre comerciale.

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European, a subliniat că acordul reprezintă un echilibru între deschiderea comercială și protecția intereselor europene, insistând asupra faptului că UE trebuie să rămână pregătită să reacționeze dacă angajamentele asumate de SUA nu sunt respectate.

Votul Consiliului și intrarea în vigoare

După aprobarea Parlamentului European, textul legislativ urmează să fie adoptat formal de Consiliul Uniunii Europene.

Noile reglementări vor intra în vigoare la o zi după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, marcând începutul aplicării efective a noului cadru comercial UE-SUA.

Acordul de la Turnberry

Baza noilor reglementări o reprezintă declarația comună semnată la 27 iulie 2025, la Turnberry, în Scoția, între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta a fost urmată de propunerile legislative ale Comisiei Europene din 28 august 2025, care au transpus angajamentele tarifare în acte normative, acum aprobate de Parlamentul European.

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