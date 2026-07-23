Google, amendă uriașă de 890 de milioane de euro de la Comisia Europeană, pentru favorizarea propriilor servicii

Comisia Europeană (CE) a anunțat joi, 23 iulie, că a amendat Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea legislației privind concurența online, prin serviciile sale de căutare și magazinul de aplicații.

„Comisia Europeană a adoptat două decizii prin care a constatat că Google nu respectă prevederile Legii privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA): prin favorizarea propriilor servicii în Google Search și prin impunerea unor restricții care împiedică firmele să îi direcționeze pe consumatori către canale alternative de achiziție, adesea mai ieftine, prin Google Play (așa-numitul anti-steering).

În acest context, Comisia a aplicat Google o amendă de 460 de milioane de euro pentru încălcările legate de Google Search și o amendă de 430 de milioane de euro pentru practicile din Google Play”, transmite CE într-un comunicat.

Instituția precizează că, potrivit DMA, companiile „gatekeeper”, adică platformele digitale cu o poziție dominantă, nu au voie să își favorizeze propriile servicii în clasamentul rezultatelor de căutare în detrimentul serviciilor oferite de terți.

Acestea trebuie să aplice criterii transparente, echitabile și nediscriminatorii, avertizează CE.

„Comisia a constatat că Google acordă un tratament preferențial propriilor servicii, inclusiv celor de cumpărături, hoteluri, transport și rezultate sportive, în comparație cu serviciile concurente afișate în Google Search, încălcând astfel obligațiile prevăzute de DMA.

Google își afișează propriile servicii într-o poziție mai avantajoasă în rezultatele căutării, inclusiv în partea de sus a paginii sau folosind elemente vizuale și filtre speciale, în timp ce servicii similare ale altor companii nu beneficiază de aceeași vizibilitate”, se arată în comunicat.

Comisia Europeană a constatat că Google a împiedicat dezvoltatorii de aplicații să îi informeze pe utilizatori despre oferte alternative, mai ieftine, și să îi direcționeze către site-uri sau magazine de aplicații ale unor terți pentru efectuarea achizițiilor, încălcând astfel prevederile DMA.

„Deși Google poate percepe un comision pentru facilitarea atragerii unui client nou prin Google Play, Comisia a apreciat că nivelul taxelor percepute pentru aceste practici de direcționare și durata în care acestea sunt aplicate depășesc ceea ce este considerat conform cu prevederile DMA.

Prin cele două decizii adoptate astăzi, Comisia Europeană a dispus ca Google să înceteze practicile care încalcă Legea privind piețele digitale”, potrivit CE.

AliExpress, amendată cu 550 de milioane de euro

Luni, 20 iulie, CE a anunțat că a amendat platforma de comerț online AliExpress cu 550 de milioane de euro, după ce a constatat că aceasta nu a luat măsuri suficiente pentru a opri vânzarea de produse ilegale, contrafăcute sau nesigure în UE.

Sancțiunea este cea mai mare aplicată până în prezent în baza Regulamentului privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA).

„Răspândirea hainelor contrafăcute, a jucăriilor nesigure, a produselor cosmetice periculoase și a altor produse ilegale sau dăunătoare nu este un cost inevitabil al cumpărăturilor online, ci rezultatul faptului că AliExpress nu și-a respectat obligațiile prevăzute de Regulamentul privind Serviciile Digitale”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil pentru tehnologie, securitate și democrație.