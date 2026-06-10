Cum încearcă Europa să-și reducă dependența de serviciile marilor giganți tehnologici americani

Mai multe guverne și instituții publice din Europa accelerează procesul de reducere a dependenței de marile companii americane de tehnologie, pe fondul tensiunilor politice dintre Uniunea Europeană și administrația președintelui Donald Trump, dar și al preocupărilor privind securitatea datelor și suveranitatea digitală.

Potrivit unei analize publicate de revista WIRED, numeroase administrații publice, organizații neguvernamentale, universități și companii europene au început să înlocuiască servicii oferite de giganți precum Google, Microsoft, Amazon sau GitHub cu alternative dezvoltate în Europa sau cu soluții open-source.

Unul dintre cele mai recente exemple vine chiar de la Comisia Europeană, care a lansat un plan pe termen lung pentru reducerea dependenței de tehnologia americană. În același timp, Parlamentul European a schimbat motorul de căutare implicit de pe dispozitivele sale, renunțând la Google în favoarea platformei franceze Qwant.

În Franța, mii de funcționari publici folosesc deja LaSuite, un pachet de aplicații office open-source dezvoltat la nivel național. De asemenea, un grup format din peste zece companii europene pregătește lansarea Euro-Office, o alternativă la suitele de productivitate dominante pe piață.

Schimbările nu se limitează la aplicațiile de birou. Guvernul olandez își mută depozitele de cod de pe GitHub către propriile infrastructuri, iar mai multe instituții europene analizează renunțarea la serviciile cloud oferite de Amazon Web Services.

Potrivit experților, printre motivele care stau la baza acestei schimbări se numără teama că datele europene pot fi accesate în baza legislației americane, dependența de un număr redus de furnizori și apropierea dintre marile companii tehnologice și administrația de la Washington.

„Cetățenii, companiile și organizațiile sunt tot mai motivate să își preia controlul asupra viitorului lor digital”, a declarat Marietje Schaake, fost europarlamentar și cercetător asociat la Universitatea Stanford.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că desprinderea completă de tehnologia americană este puțin probabilă în viitorul apropiat. Un raport al Parlamentului European arată că firmele din SUA continuă să domine domenii-cheie precum serviciile cloud, inteligența artificială, securitatea cibernetică și sistemele de operare.

Chiar și așa, tendința este considerată una dintre cele mai importante schimbări din politica digitală europeană din ultimii ani, iar tot mai multe instituții trec de la discuții la măsuri concrete pentru consolidarea independenței tehnologice a continentului.