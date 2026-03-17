USR cere desființarea a șase instituții, printre care Academia de Științe Medicale și Institutul Revoluției Române. Ghinea: „Sunt niște falsuri”

Parlamentarii USR au semnat şi depun şase proiecte de lege prin care solicită desfiinţarea mai multor instituţii, a anunţat luni senatorul Cristian Ghinea.

Potrivit senatorului Cristian Ghinea, iniţiativele legislative vizează desfiinţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Academiei de Ştiinţe Medicale, Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Institutului Levantului, Institutului Român pentru Drepturile Omului şi Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

„Toate aceste instituții se numesc academii, dar sunt niște falsuri. Sunt niște ONG-uri create în anii 90 de oameni cu legături politice, foști politicieni, unii condamnaţi penal, oameni care şi-ar fi dorit să fie probabil academicieni, dar n-au reuşit şi atunci au creat prin legi speciale acestea aceste aşa-zise academii. Toate aceste instituţii de stat au zero impact academic de cercetare şi peste 95% din bugetul lor se dau pe salarii sau pe stipendii, pe sinecuri. Am inclus apoi Institutul Levantului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, care este chiar în subordinea Senatului, şi Institutul Revoluţiei, care nici măcar nu mai este funcţional de o bună parte de timp, nu mai are Consiliul de Administraţie”, a declarat Ghinea într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, „toate aceste instituții consumă anual 27 de milioane de lei” din buget.

„Şi ce s-ar putea face cu acești bani în fiecare an? (…) Un milion de mese la cantine şcolare. Am putea să asigurăm venitul minim garantat pentru 5.600 de familii. Am putea să cumpărăm 30 de ambulanţe şi putem să continuăm cu această chestiune. Deci nu vorbim de nişte sume neglijabile. Pe de altă parte, nici nu putem salva deficitul bugetar doar cu aceşti bani, însă este un semnal pe care clasa politică a convenit, eram de faţă la masă, că trebuie să-l dăm populaţiei. şi pe care clasa politică din această coaliţie, din păcate, nu s-a ţinut de cuvânt”, a motivat senatorul.

Ghinea a menţionat că mai sunt şi alte instituţii similare, dar în cazul lor nu a existat consens politic.