Donald Trump, atac rasist la adresa somalezilor: „Vom merge pe un drum greşit dacă vom continua să primim gunoaie în ţara noastră”

Donald Trump a avut marţi, 2 decembrie, un discurs violent şi controversat, cu accente xenofobe, împotriva Somaliei. El i-a numit pe imigranții din această țară „gunoaie”.

El i-a numit pe imigranţii somalezi „gunoaie” şi a spus că ar trebui trimişi înapoi acasă, într-o tiradă care a venit în contextul în care administraţia sa a intensificat măsurile de combatere a imigraţiei ilegale a somalezilor fără documente în Minnesota, scrie The Guardian.

Într-o tiradă xenofobă în timpul unei şedinţe de cabinet, Trump s-a luat de somalezi şi de Ilhan Omar, reprezentanta democrată din Congres care provine din Somalia, dar are cetăţenie americană şi care este foarte critică la adresa guvernului american.

Trump a mai spus că Somalia „pute” şi „nu este bună de nimic”.

„Ei nu contribuie cu nimic. Nu-i vreau în ţara noastră, voi fi sincer cu voi”, a spus el referindu-se la imigranţii somalezi.

El a numit-o pe Omar „gunoi” şi a avertizat: „Vom merge pe un drum greşit dacă vom continua să primim gunoaie în ţara noastră”.

Declarațiile au fost reacția la un scandal din Minnesota, unde peste un miliard de dolari ar fi fost plătiți pentru servicii sociale inexistente, prin facturi false emise de americani de origine somaleză.

Democrata Ilhan Omar, vizată frecvent de Trump, a reacționat pe X, spunând că obsesia președintelui pentru ea este „înfricoșătoare” și sperând că va primi ajutor psihologic.

Trump folosește regulat criticile la adresa minorităților pentru a-și susține agenda împotriva imigrației ilegale, mizând pe temerile populației albe de a-și pierde influența politică și culturală. Recent, și-a anunțat intenția de a suspenda imigrația din toate țările din lumea a treia, după un atac comis de un refugiat afgan asupra membrilor Gărzii Naționale la Washington.

