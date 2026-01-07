search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Administrația Trump a încercat să șteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu. Zeci de procurori au fost concediați

0
0
Publicat:

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulţime de susţinători republicani au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să împiedice ratificarea victoriei electorale a lui Joe Biden, potrivit unei investigații a National Public Radio (NPR).

Atac la Capitoliu FOTO: Arhivă
Atac la Capitoliu FOTO: Arhivă

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, acum un an, National Public Radio (NPR) a găsit dovezi că administraţia sa a încercat să şteargă sau să distorsioneze informaţiile oficiale în cazurile celor peste 1.500 de protestatari graţiaţi de republican, inclusiv cei condamnaţi pentru conspiraţie subversivă şi acuzaţi de atacarea şi agresarea agenţilor de ordine, scrie Agerpres.

Potrivit instituţiei media - căreia i s-a tăiat finanţarea guvernamentală ca parte a cruciadei administraţiei Trump împotriva presei, scrie EFE - Departamentul de Justiţie a eliminat din documente referirile la 6 ianuarie, cum ar fi termenii "tulburări" sau "revoltă", şi a concediat zeci de procurori care au participat la aceste cazuri.

Preşedintele şi cabinetul său, pe de altă parte, îi prezintă pe atacatori drept "mari patrioţi" care au fost "atacaţi de guvern" şi evită să-i numească "insurgenţi", aşa cum a făcut democratul Biden.

Însuşi Trump a fost pus sub acuzare într-un caz federal pentru tentativă de subminare a certificării rezultatelor alegerilor din 2020, într-un proces care a fost respins după victoria sa la alegerile din 2024.

NPR a consultat o bază de date cu peste 1.500 de dosare judiciare, videoclipuri şi mărturii, care încearcă să păstreze istoria cu o cronologie detaliată a evenimentelor şi să demonteze naraţiunea oficială a administraţiei republicane conform căreia inculpaţii nu au fost violenţi.

Dosarele compilate de reţeaua publică de radio americană documentează sute de agresiuni asupra agenţilor din Poliţia Capitoliului şi din Washington D.C., inclusiv lovituri cu obiecte contondente, zdrobiri, îmbrânceli şi utilizarea de spray-uri chimice.

Potrivit grupului pentru drepturile civile CREW, peste 30 de atacatori graţiaţi au fost arestaţi din nou pentru alte acuzaţii penale, de la abuz sexual asupra minorilor, deţinere de pornografie infantilă, deţinere ilegală de arme, tulburarea ordinii publice şi încălcarea proprietăţii, până la ameninţări la adresa vieţii unor personalităţi publice, precum liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries.

Atacul fără precedent asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a avut loc după ce, la un miting în faţa Casei Albe, Trump a îndemnat mulţimea să mărşăluiască spre Capitoliu şi "să lupte cu toate puterile".

În primele 36 de ore, cinci persoane au murit: Ashli Babbit, o protestatară împuşcată mortal de poliţie în interiorul Capitoliului; alţi trei participanţi care au murit din cauza unor urgenţe medicale în timpul revoltelor; şi un ofiţer de poliţie, Brian Sicknick, care a murit după ce a suferit două accidente vasculare cerebrale în urma unei confruntări cu mulţimea.

La acest bilanţ se adaugă alţi patru ofiţeri de poliţie care s-au sinucis câteva luni mai târziu.

La cinci ani de la atacul de la Capitoliu, democraţii şi republicanii sunt mai divizaţi ca oricând

La cinci ani de la atac şi la aproape un an de la revenirea la putere a lui Trump, evenimentele de la Capitoliu continuă să-i divizeze pe republicani şi democraţi mai mult ca oricând, notează AFP.

Departe de condamnarea aproape unanimă din zilele care au urmat atacului, consensul a dispărut acum în cadrul clasei politice.

În timp ce democraţii continuă să denunţe un atac asupra democraţiei, administraţia republicană este acum devotată preşedintelui în vârstă de 79 de ani, care a refuzat în mod constant să condamne acţiunile susţinătorilor săi, numind-o o "zi a iubirii" şi o "revărsare de afecţiune" la adresa lui.

La 20 ianuarie 2025, chiar în prima sa zi la Casa Albă, Donald Trump i-a graţiat pe toţi cei implicaţi, anulând practic cea mai amplă anchetă efectuată vreodată de Departamentul de Justiţie al SUA.

El a făcut o aluzie scurtă la 6 ianuarie în timpul unui discurs susţinut marţi în faţa parlamentarilor republicani, minimalizând din nou rolul său în violenţele din acea zi.

Însă opoziţia democrată avertizase că va insista marţi să păstreze proaspătă amintirea evenimentelor care au zguduit capitala americană în 2021.

În cursul serii, parlamentarii democraţi s-au adunat pe treptele Capitoliului, pentru a comemora atacul şi a denunţa reacţia republicanilor de atunci.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a denunţat în faţa presei publicarea de către Casa Albă, marţi, a unui site web în care îi acuză pe democraţi că au "înscenat insurecţia" şi învinovăţeşte Poliţia Capitoliului pentru "escaladarea tensiunilor" pe 6 ianuarie 2021.

"O distorsionare malefică a adevărului", le-a declarat Schumer reporterilor.

Şi susţinătorii lui Donald Trump au marcat în faţa Capitoliului cea de-a cincea aniversare cu un marş care a refăcut traseul parcurs în 2021.

Printre aceştia s-a numărat şi Enrique Tarrio, fostul lider al miliţiei de extremă dreapta Proud Boys, care, până la graţierea acordată de Donald Trump, executa o pedeapsă de 22 de ani de închisoare pentru rolul său, considerat cheie, în evenimentele din 6 ianuarie.

Într-un interviu acordat marţi AFP, el a declarat că este "şi mai mândru" să fie membru al Proud Boys astăzi, "pentru că am obţinut aceste graţieri".

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
digi24.ro
image
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
stirileprotv.ro
image
Greaua „moștenire” pentru copii și nepoți! Datorie de 1.000 de miliarde de lei!
gandul.ro
image
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
mediafax.ro
image
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
fanatik.ro
image
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
libertatea.ro
image
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
“Pescuit nebun”. O flotă a Chinei, care se vede din spaţiu, jefuieşte marea liberă. De ce traversează navele oceanele până la Mila 201
antena3.ro
image
Cum economiseşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
prosport.ro
image
Despăgubirea la RCA în 2026: ce documente îți cer asiguratorii și ce termene au
playtech.ro
image
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS
romaniatv.net
image
Președintele Nicușor Dan, blocat în Paris din cauza vremii: Avioane am mai pierdut, dar blocat nu îmi aduc aminte. Aeronava Spartan cu care urma să revină în România nu poate decola de ninsoare
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
click.ro
image
ChatGPT a fost întrebat ce ar face dacă ar fi om pentru o zi. Răspunsul a uimit internetul
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 sfantul ion urari la multi ani jpg jpeg
La mulţi ani, Ion, Ioana, Ionela! Cele mai frumoase mesaje şi sms-uri de trimis celor dragi de Sfântul Ioan
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare