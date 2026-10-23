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Scriitorul japonez Ryu Murakami a murit la 74 de ani

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Scriitorul japonez Ryu Murakami a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat vineri editura Gentosha. Cunoscut pentru operele sale provocatoare, în care sexul și violența ocupă un loc central, autorul a fost tradus în întreaga lume.

Ryu Murakami a murit
Ryu Murakami a murit Foto: AFP
„Suntem profund și nespus de îndurerați să aflăm despre moartea prematură a lui Ryu Murakami, care, de-a lungul carierei sale, a publicat neîncetat opere șocante destinate unui public tânăr”, a transmis editura Gentosha într-un comunicat publicat vineri.

Printre cele mai cunoscute cărți ale sale se numără romanul de debut „Almost Transparent Blue”, care descrie viața unor tineri cufundați în droguri și sex. Volumul i-a adus, în 1976, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din Japonia.

Romanul „Coin Locker Babies”, apărut în 1980, urmărește destinele unor copii abandonați în dulapuri pentru depozitarea bagajelor și lupta lor pentru supraviețuire. În „In The Miso Soup”, publicat în 1997, Murakami prezintă incursiunea unui turist în cartierul felinarelor roșii din Tokyo.

Ne rugăm pentru odihna lui Murakami, care a străbătut viața în viteză, ca un deschizător de drumuri al unei epoci”, a mai transmis Gentosha.

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