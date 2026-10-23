O navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore se scufundă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de Constanța. Ambarcațiunea a fost lovită cu drone, iar situația este în desfășurare. Nouă marinari au fost recuperați de o altă navă comercială, trei sunt date dispărute, iar o persoană a murit.

UPDATE 12.30 N. Dan: „Un nou episod în procesul de escaladare a acțiunilor Rusiei împotriva Ucrainei”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că incidentul reprezintă un nou episod în procesul de escaladare a acțiunilor Rusiei împotriva Ucrainei.

UPDATE 12.20 Miruță a solicitat înființarea unui grup operativ aliat, cu prezență fizică și în România

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, susține că este necesară o prezență mai mare a NATO în Marea Neagră, în contextul incidentelor tot mai frecvente din regiune.

Miruță a declarat că a solicitat înființarea unui grup operativ aliat (Task Force) care să aibă o prezență fizică inclusiv pe teritoriul României, nu doar prin participarea ofițerilor români. Potrivit acestuia, în cadrul NATO au loc discuții privind această inițiativă, iar România propune ca, începând din 2028, forțele aliate să fie prezente prin rotație și pe litoralul românesc.

„Acest Task Force este cheia care eu cred că ar schimba un pic desfășurarea evenimentelor la Marea Neagră, pentru că ar presupune prezență NATO sub comandament NATO centralizat, cu resurse din partea tuturor țărilor membre NATO, nu doar din partea țărilor riverane NATO la Marea Neagră. Sigur, acum sunt două straturi de discuție: acest incident despre care înțeleg din presă de data asta că s-a întâmplat în Marea Neagră azi dimineață este în apele... nu în apele teritoriale, ci în Zona Economică Exclusivă”, a declarat Radu Miruță pentru Digi24.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri

„O amplă operațiune de căutare și salvare se desfășoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”, a transmis Autoritatea Navală Română.

Khoryv este o navă comercială Foto: Facebook

Nava se află în largul litoralului românesc, la o distanță de aproximativ 24 de kilometri de Constanța.

Nava KHORYV, un OBO Carrier care navighează sub pavilionul statului Comore și are o lungime de 119,06 metri și o lățime de 13,47 metri, se află în prezent în Marea Neagră. Nava a plecat din portul turcesc Eregli pe 21 octombrie 2026 și se îndrepta spre Sulina, când a fost raportat un incendiu la bord. Ambarcațiunea a transmis un mesaj de urgență de tip „Mayday/Drone attack”, semnalând un atac cu drone.

Centrul Maritim de Coordonare Constanța a fost informat cu privire la incident, iar trei nave au fost alertate pentru a interveni în gestionarea situației. Nouă marinari au fost recuperați de o altă navă comercială, trei sunt date dispărute, iar o persoană a decedat.

Vasul este destinat transportului de minereuri și produse petroliere. Nu se știe, deocamdată, ce încărcătură transporta în momentul atacului.

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