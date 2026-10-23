Nicușor Dan avertizează că Rusia pare să pregătească o escaladare a războiului din Ucraina: „Nu trebuie să intrăm în acest proces”

Președintele Nicușor Dan avertizează că Rusia pare mai degrabă dispusă să intensifice războiul din Ucraina, decât să caute o soluție diplomatică pentru încheierea acestuia. Șeful statului a atras atenția, într-un interviu acordat Bloomberg, asupra provocărilor atribuite Moscovei pe teritoriul Uniunii Europene, spunând că statele membre NATO trebuie să fie pregătite să răspundă fără a alimenta escaladarea tensiunilor.

Președintele Nicușor Dan. Foto: Presidency.ro

„Rușii încearcă să escaladeze situația, să provoace toate țările europene”, a afirmat Nicușor Dan, care a pledat pentru o reacție prudentă din partea statelor europene.

„Nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a mai spus el. Declarațiile au fost făcute joi, într-un interviu acordat Bloomberg Television și Bloomberg Radio, în cadrul vizitei președintelui român în Statele Unite.

Președintele a explicat că statele membre NATO consideră necesară consolidarea capacității de răspuns la astfel de provocări, fără a renunța la calm și la măsurile de prevenire a unei extinderi a conflictului.

Nicușor Dan: România trebuie să doboare dronele care îi încalcă teritoriul

Statele europene, inclusiv România, se pregătesc să răspundă unor amenințări hibride, precum incursiunile dronelor, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

Nicușor Dan a declarat că România trebuie să își protejeze teritoriul și a indicat că autoritățile trebuie să reacționeze în cazul pătrunderii dronelor în spațiul național.

„Vrem să ne păstrăm calmul şi să doborâm dronele care pătrund pe teritoriul nostru şi în apele noastre teritoriale”, a declarat președintele.

Ce șanse are un acord de pace între Rusia și Ucraina

Pe plan diplomatic, președintele Nicușor Dan și-a exprimat speranța că Donald Trump va reuși să contribuie la încheierea războiului printr-un acord negociat. Inițiativele administrației americane reprezintă una dintre principalele încercări de mediere a conflictului, însă Nicușor Dan nu consideră că Moscova este pregătită, în acest moment, să facă pași decisivi spre un acord.

Turneu media al președintelui român în Statele Unite

Interviul acordat Bloomberg face parte dintr-o serie de apariții media ale lui Nicușor Dan în Statele Unite. În această săptămână, președintele a acordat interviuri posturilor NewsNation și Newsmax, precum și emisiunii „The Julie Mason Show”, difuzată de SiriusXM.

Totodată, marți, șeful statului a publicat un articol de opinie în publicația conservatoare The Daily Signal, în care a susținut că o consolidare a prezenței trupelor americane în România ar putea aduce beneficii Statelor Unite.

Nicușor Dan, mesaj pentru americani: România vrea mai mulți militari SUA și investiții

Zilele trecute, președintele Nicușor Dan a afirmat că România poate fi un partener de încredere pentru Statele Unite, în pofida crizei guvernamentale din ultimele luni. Șeful statului a vorbit despre stabilizarea economiei, atragerea investițiilor străine, consolidarea prezenței militare americane și riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Întrebat despre criza guvernamentală, Nicușor Dan a susținut că instituțiile statului au continuat să funcționeze, chiar dacă Guvernul demis avea atribuții limitate.

„Am reușit să ducem la bun sfârșit multe lucruri importante, unele dintre ele legate de securitate și apărare, precum programul european SAFE, în care sunt implicate și unele companii americane”, a declarat președintele într-un interviu acordat postului american de radio SiriusXM.