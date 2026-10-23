 Nicușor Dan avertizează că Rusia pare să pregătească o escaladare a războiului din Ucraina: „Nu trebuie să intrăm în acest proces” | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Nicușor Dan avertizează că Rusia pare să pregătească o escaladare a războiului din Ucraina: „Nu trebuie să intrăm în acest proces”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan avertizează că Rusia pare mai degrabă dispusă să intensifice războiul din Ucraina, decât să caute o soluție diplomatică pentru încheierea acestuia. Șeful statului a atras atenția, într-un interviu acordat Bloomberg, asupra provocărilor atribuite Moscovei pe teritoriul Uniunii Europene, spunând că statele membre NATO trebuie să fie pregătite să răspundă fără a alimenta escaladarea tensiunilor.

Președintele Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan. Foto: Presidency.ro

„Rușii încearcă să escaladeze situația, să provoace toate țările europene”, a afirmat Nicușor Dan, care a pledat pentru o reacție prudentă din partea statelor europene.

„Nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a mai spus el. Declarațiile au fost făcute joi, într-un interviu acordat Bloomberg Television și Bloomberg Radio, în cadrul vizitei președintelui român în Statele Unite.

Președintele a explicat că statele membre NATO consideră necesară consolidarea capacității de răspuns la astfel de provocări, fără a renunța la calm și la măsurile de prevenire a unei extinderi a conflictului.

Nicușor Dan: România trebuie să doboare dronele care îi încalcă teritoriul

Statele europene, inclusiv România, se pregătesc să răspundă unor amenințări hibride, precum incursiunile dronelor, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

Nicușor Dan a declarat că România trebuie să își protejeze teritoriul și a indicat că autoritățile trebuie să reacționeze în cazul pătrunderii dronelor în spațiul național.

„Vrem să ne păstrăm calmul şi să doborâm dronele care pătrund pe teritoriul nostru şi în apele noastre teritoriale”, a declarat președintele.

Ce șanse are un acord de pace între Rusia și Ucraina

Pe plan diplomatic, președintele Nicușor Dan și-a exprimat speranța că Donald Trump va reuși să contribuie la încheierea războiului printr-un acord negociat. Inițiativele administrației americane reprezintă una dintre principalele încercări de mediere a conflictului, însă Nicușor Dan nu consideră că Moscova este pregătită, în acest moment, să facă pași decisivi spre un acord.

Turneu media al președintelui român în Statele Unite

Interviul acordat Bloomberg face parte dintr-o serie de apariții media ale lui Nicușor Dan în Statele Unite. În această săptămână, președintele a acordat interviuri posturilor NewsNation și Newsmax, precum și emisiunii „The Julie Mason Show”, difuzată de SiriusXM.

Totodată, marți, șeful statului a publicat un articol de opinie în publicația conservatoare The Daily Signal, în care a susținut că o consolidare a prezenței trupelor americane în România ar putea aduce beneficii Statelor Unite.

Nicușor Dan, mesaj pentru americani: România vrea mai mulți militari SUA și investiții

Zilele trecute, președintele Nicușor Dan a afirmat că România poate fi un partener de încredere pentru Statele Unite, în pofida crizei guvernamentale din ultimele luni. Șeful statului a vorbit despre stabilizarea economiei, atragerea investițiilor străine, consolidarea prezenței militare americane și riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Întrebat despre criza guvernamentală, Nicușor Dan a susținut că instituțiile statului au continuat să funcționeze, chiar dacă Guvernul demis avea atribuții limitate.

„Am reușit să ducem la bun sfârșit multe lucruri importante, unele dintre ele legate de securitate și apărare, precum programul european SAFE, în care sunt implicate și unele companii americane”, a declarat președintele într-un interviu acordat postului american de radio SiriusXM.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Blocaj din nou la Curtea de Apel în cazul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu se înțeleg dacă îl eliberează sau rămâne în arest. Un al treilea judecător, așteptat să dea verdictul
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Situație excepțională în procesul lui Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat la Curtea de Apel
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
digisport.ro
image
Tragedie în Italia. O asistentă româncă a murit în timp ce se afla la serviciu. Colega ei, conațională, principala suspectă
click.ro
image
Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei
observatornews.ro
image
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
cancan.ro
image
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Noi cutremure în România! Zona neobișnuită în care pământul s-a mișcat la doar 5,7 km adâncime, românii au intrat în panică
playtech.ro
image
„Așa se întâmplă cu băștinașii la Craiova”. A dezvăluit culisele problemelor avute de Ștefan Baiaram
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
”Ești suflet și ai trup, nu invers”. Ana Bogdan și mesajul care a devenit viral
digisport.ro
image
Studiu: Ce legătură este între alimentele ultraprocesate și simptomele depresiei?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă se schimbă cu o zi mai devreme în 2026. Dormim mai mult cu o oră!
romaniatv.net
image
Horoscop 23 octombrie 2026. Ultima zi de muncă vine cu un adevărat test de caracter! Cine își asumă un risc și ce zodii au parte de un weekend de neuitat
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască
click.ro
image
A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia. Platforma permite și descărcarea unor documente, direct de pe telefon
click.ro
image
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ilona Brezoianu are un băiețel agitat! Cum îi face față și cine o ajută? „El crede că taică-su e maică-sa”. Ce spune despre al doilea copil
image
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască

OK! Magazine

image
Blestemul Kennedy face o nouă victimă! A rămas fără tată la 13 ani, și-a îngropat fetița și a murit la doar 42 de ani