Prețurile carburanților vineri, 23 octombrie. Benzina a scăzut sub 10 lei pe litru într-un oraș mare din România

Prețul benzinei standard a scăzut ușor în unele zone din România, în timp ce motorina și-a păstrat, în general, tarifele. Cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde prețul minim a ajuns vineri, 23 octombrie, la 9,99 lei pe litru, potrivit datelor publicate de platforma Peco Online.

Prețul benzinei standard a scăzut ușor în unele zone din România. Foto: arhivă

În București, Iași și Constanța, benzina standard poate fi cumpărată cu cel puțin 10,06 lei pe litru. În Timișoara, prețul minim este de 10,04 lei pe litru.

Diferențele dintre marile orașe sunt reduse, însă șoferii pot face economii dacă verifică tarifele afișate de stații înainte de a alimenta.

Cât costă motorina în marile orașe

În cazul motorinei standard, cele mai mici prețuri din București, Iași și Constanța sunt de 10,86 lei pe litru. La Cluj-Napoca, tariful minim este de 10,84 lei pe litru, în timp ce la Timișoara motorina poate fi găsită la 10,83 lei pe litru.

Timișoara înregistrează cel mai mic preț minim al motorinei dintre cele cinci orașe analizate, urmată de Cluj-Napoca.

GPL-ul rămâne cel mai ieftin carburant

GPL-ul continuă să fie cea mai ieftină variantă de combustibil dintre cele analizate, cu un preț mediu național de aproximativ 4,70 lei pe litru.

În București, prețul minim este de 4,64 lei pe litru. La Cluj-Napoca și Constanța, GPL-ul poate fi găsit la 4,69 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași, tariful minim este de 4,71 lei pe litru.

Prețurile carburanților pot varia de la o stație la alta și se pot modifica pe parcursul zilei. De asemenea, tarifele afișate pe Peco Online pot diferi de cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Modificările prețurilor la combustibil în ultima lună

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1.3%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 6.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, iar în cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a păstrat la un nivel constant.