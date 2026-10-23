Zonele centrale din marile orașe europene sunt adesea locuri în care găști de escroci încearcă să îi înșele pe turiști. Printre cei acuzați sunt și români care organizează jocul „alba-neagra”. Revoltați de activitatea lor, unii localnici aleg să își facă singuri dreptate, încercând să îi alunge.

Presupuși escroci, în centrul scandalurilor, la Londra. Foto: Diego Galdino

Clipurile publicate de Diego Galdino, un brazilian stabilit la Londra, care filmează și expune pe rețelele de socializare presupuși hoți de buzunare și organizatori ai jocurilor de „alba-neagra” au devenit virale.

Urmărit de 275.000 de oameni pe Facebook, acesta a publicat numeroase clipuri cu intervențiile sale. Folosește frecvent și o metodă aparte: îi stropește cu vopsea roșie pe cei pe care îi acuză că înșală sau jefuiesc turiștii.

Românii cu „alba neagră” i-au transmis să meargă la muncă

În cea mai recentă filmare publicată pe pagina sa de Facebook, din 20 octombrie 2026, cu titlul „Cei cu alba-neagra nu sunt deloc fericiți când pierd”, apar mai mulți bărbați prezentați drept români. Scenele sunt surprinse în zona Westminster Bridge, în apropierea Parlamentului britanic și a celebrului Big Ben, dar și într-un pasaj spre stația de metrou Westminster.

„Mergi la muncă! Mergi la muncă!”, îi strigă înfuriat, în engleză, unul dintre bărbați. Disputa escaladează, iar acesta îl amenință: „Dacă mai stropești oamenii cu spray, o să fii ucis!”.

Amenințările sunt urmate de o ploaie de înjurături în limba română, în timp ce bărbații gesticulează și se apropie de cel care filmează. În același clip, Diego Galdino filmează un grup de oameni care practică jocul „alba-neagra” în pasaj și îl stropește pe unul dintre ei cu spray cu vopsea roșie.

„Pleacă de aici, nu mai fura!”, îi transmite Galdino.

Clipul a devenit viral și a atras numeroase comentarii, mulți dintre cei care l-au urmărit exprimându-și susținerea pentru Diego Galdino.

„Bravo! Să faci ceva este mai bine decât să nu faci nimic. Mulțumesc!”, a scris un utilizator.

„Diego, ești o adevărată legendă, prietene!”, i-a transmis altcineva.

Unii au ironizat îndemnul „Mergi la muncă!”, adresat celui care îi filma, în timp ce alții au criticat reacția bărbatului stropit cu spray.

„Du-te și găsește-ți un loc de muncă în loc să furi! Nu-ți este rușine? Mai ai și tupeul să comentezi? Te-ai enervat pentru că omul te-a oprit din furat, ar trebui să fii recunoscător că nu ai fost încă arestat!”, a comentat un internaut.

„Mulțumim, băieți. Indivizii aceștia și mulți alții ca ei distrug Londra”, a scris o altă persoană. Printre reacții s-au numărat însă și insulte rasiste, generalizări la adresa romilor și îndemnuri la violență.

Cum sunt atrași turiștii în capcana jocului „alba-neagra”

Într-un alt clip recent, filmat la Londra, Diego Galdino explică modul în care acționează grupurile care organizează jocul „alba-neagra”. Potrivit acestuia, complicii se amestecă printre trecători și joacă rolul unor participanți obișnuiți, pentru a câștiga încrederea turiștilor.

„Acești escroci cu pahare și bile vizează turiștii care nu bănuiesc nimic, printr-un joc trucat, folosind complici care se prefac că sunt jucători obișnuiți pentru a atrage victimele să parieze bani. Zi după zi, întâlneam aceleași grupuri, care își desfășurau activitatea la vedere, în unele dintre cele mai aglomerate zone turistice ale Londrei”, povestește acesta.

Galdino afirmă că a discutat despre situație inclusiv cu inspectorul Darren Watson, cunoscut pentru o intervenție în care s-a deghizat în Batman pentru a prinde organizatori ai jocurilor ilegale.

„Am ridicat problema chiar în fața inspectorului Darren Watson, o legendă care s-a costumat cândva în Batman pentru a-i prinde pe acești infractori. A recunoscut că problema persistă, dar a explicat că poliția pur și simplu nu avea suficiente resurse pentru a o combate eficient. Însă, în ciuda arestărilor, înșelătoria a continuat, fără alte intervenții ale poliției”, susține autorul clipului.

În continuare, imaginile prezintă intervenția lui Galdino și a celor care îl însoțesc. Aceștia îi avertizează pe trecători să nu participe la joc și îi alungă pe cei acuzați de înșelătorie.

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„Nu faceți asta! Sunt escroci! Plecați de aici!”, strigă cei care intervin. „Unde sunt banii victimelor? Unde sunt banii victimelor?”, îi întreabă aceștia pe cei care se îndepărtează.

Potrivit lui Galdino, grupul avea și o persoană însărcinată să supravegheze zona și să îi avertizeze pe ceilalți asupra unui posibil pericol.

„În acea vineri, cel care stătea de șase nu ne-a observat, ceea ce ne-a permis să-i luăm prin surprindere. Am intervenit și le-am luat paharele, punând capăt mai devreme micului lor joc”, explică acesta.

„Plecați de aici! Gata cu furatul!”, le strigă cei care îi alungă.

Aceeași metodă de „marcare” a hoților, folosită și în Barcelona

Într-o altă postare recentă, distribuită împreună cu pagina „Pickpocket London”, acesta prezintă o intervenție în Barcelona, în care folosește spray cu vopsea roșie împotriva unui tânăr surprins la furat din buzunare.

Imaginile au atras atât mesaje de susținere, cât și critici față de metodele folosite. „Nu am nicio compasiune pentru acești infractori, distrug viețile multor oameni”, a comentat un utilizator.

„Diego, sunt portughez și sunt un fan al muncii tale! Mulțumim pentru curățarea străzilor Europei!”, i-a transmis altcineva.

Unii au ironizat reacția persoanei vizate. „Dacă ești hoț, trebuie să înveți să alergi mai repede”, a scris un internaut.

Un alt comentator l-a numit „clovn vopsit”.

„Ce situație, hoțul strigă să vină poliția”, a observat altcineva.

Alții au pus întrebări despre motivele presupusului furt.

„De ce fură? Nu are mâncare? Pentru droguri?”, a întrebat un internaut.

Unii comentatori au susținut că bărbatul ar fi român, iar discuția a alunecat spre generalizări despre români și romi și insulte rasiste. Naționalitatea persoanei filmate nu a fost confirmată în postare.

Alți comentatori au contestat felul în care este tratat bărbatul. „Ce drept ai să tratezi așa o ființă umană? Sunteți niște nemernici”, a scris unul dintre ei.

Discuțiile au inclus și îndemnuri la agresiune și relatări despre pedepse aplicate în afara legii. „Aici, în Mexic, îi lăsăm fără haine și legați de un copac”, a susținut un comentator.

Scuipat și lovit de români după ce a filmat grupurile de „alba-neagra”

Confruntările din zona Westminster Bridge au atras atenția și în iulie 2025, când un britanic a publicat pe contul TikTok „London Scammers” filmări în care era agresat de persoane care organizau jocul „alba-neagra”.

Bărbatului i se cerea să șteargă imaginile, iar după ce refuza era scuipat, îmbrâncit și lovit. Membrii grupurilor încercau să îi blocheze camera. „Ia-i, bă, telefonul!”, striga unul dintre ei, în română. Un organizator încerca să îl lovească folosind suportul pe care ținea paharele.

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Un pensionar relata, într-un comentariu, că fusese agresat după ce avertizase un turist asupra înșelătoriei. Potrivit mărturiei sale, fusese doborât pe carosabil, unde era să fie lovit de un autobuz. Susținea că suferise o accidentare la șold.

Filmările au strâns milioane de vizualizări. Un britanic afirma că, de peste 25 de ani, escrocii jefuiesc oameni pe podul Westminster.

„Vă mulțumesc, rețelelor de socializare, că arătați adevărata față a călătoriilor în aceste așa-zise țări frumoase, care sunt pline de escroci… pur și simplu nu merită”, concluziona altcineva.

Un alt incident a avut loc în august 2024, când Ned Donovan, nepotul scriitorului Roald Dahl și, la acea vreme, polițist voluntar în cadrul Metropolitan Police, a intervenit pentru a opri un bărbat care încerca să fure de la o turistă pe Westminster Bridge.

Potrivit relatării sale, după ce l-a prins pe suspect, complicii acestuia l-au atacat cu pumnii și picioarele și au încercat să-l sugrume pentru a-l determina să-i dea drumul. Donovan a rămas cu un ochi învinețit și nasul însângerat.