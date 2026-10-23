 Procurorul general, reacție la atacurile violente din școli: „Siguranța nu e opțională. Este o obligație a statului” | adevarul.ro
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Procurorul general, reacție la atacurile violente din școli: „Siguranța nu e opțională. Este o obligație a statului”

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Procurorul general Cristina Chiriac cere un răspuns ferm și coordonat al autorităților după recentele incidente violente din unitățile de învățământ, în care elevi au atacat cu arme albe colegi și cadre didactice. Ea subliniază că protejarea copiilor și profesorilor este o responsabilitate a statului, dar măsurile luate trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității.

Procurorul general Cristina Chiriac.
Procurorul general Cristina Chiriac. Foto: PCCI

Cristina Chiriac a reacționat după două incidente grave: un elev a atacat cu o macetă doi colegi la un liceu din Bătești, iar la Bistrița, un adolescent de 13 ani a rănit cu un cuțit un alt elev și o profesoară.

„Violenţa în şcoli este inacceptabilă. Protejarea vieţii şi integrităţii copiilor şi profesorilor reprezintă o obligaţie fundamentală a statului. Gravitatea incidentelor recente din unităţile de învăţământ impune un răspuns instituţional ferm, coordonat şi imediat. Şcoala trebuie să rămână un spaţiu al educaţiei şi al siguranţei, nu un loc în care elevii şi cadrele didactice sunt expuşi ameninţărilor, agresiunilor sau unor acte de violenţă extremă”, a transmis procurorul general.

Cristina Chiriac atrage atenția că violența școlară nu poate fi tratată doar ca o problemă de educație. Atunci când sunt comise infracțiuni, este necesară și intervenția instituțiilor responsabile de aplicarea legii.

„Este esenţial ca autorităţile să înţeleagă că violenţa şcolară nu reprezintă exclusiv o problemă educaţională, ci, în situaţiile în care sunt săvârşite infracţiuni, şi o problemă de ordine publică şi de aplicare a legii. Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate până în momentul în care se produc tragedii”, a declarat aceasta.

Procurorul general susține că orice faptă cu caracter penal trebuie cercetată cu responsabilitate și celeritate, iar persoanele care încalcă legea trebuie să răspundă potrivit prevederilor legale.

Șefa Ministerului Public și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa Guvernului de a consolida cooperarea dintre Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și instituțiile care se ocupă de protecția minorilor. Scopul este identificarea timpurie a riscurilor, prevenirea incidentelor grave și intervenția coordonată.

Cristina Chiriac consideră că autoritățile trebuie să urmărească în mod special amenințările din mediul online, manifestările extremiste, accesul la obiecte periculoase și indiciile concrete privind pregătirea unor acte violente.

În același timp, ea avertizează că intervențiile trebuie să respecte drepturile copiilor și să fie proporționale cu situația.

„O atenţie deosebită trebuie acordată ameninţărilor formulate în mediul online, manifestărilor de extremism, accesului la obiecte periculoase şi oricăror indicii concrete privind pregătirea unor acte de violenţă. În acelaşi timp, intervenţia autorităţilor trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumţia de nevinovăţie şi principiul proporţionalităţii.”

Procurorul general a subliniat că măsurile de siguranță trebuie însoțite de prevenție, educație și sprijin psihologic.

„Fermitatea în aplicarea legii nu exclude prevenţia, educaţia şi sprijinul psihologic. Dimpotrivă, acestea trebuie să funcţioneze împreună. Siguranţa în şcoli nu este opţională. Este o obligaţie a statului şi un drept al fiecărui copil şi profesor”, a conchis Cristina Chiriac.

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