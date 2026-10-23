 Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat traficul în centrul Bucureștiului, în așteptarea deciziei magistraților | adevarul.ro
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Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat traficul în centrul Bucureștiului, în așteptarea deciziei magistraților

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Susținătorii lui Călin Georgescu adunați în fața Judecătoriei Sectorului 5 din Capitală au pătruns pe carosabil și au blocat circulația. Brigada Rutieră a impus restricții de trafic pe Splaiul Independenței, în direcția Piața Unirii, precum și pe alte două segmente din apropierea Podului Națiunile Unite.

Susținătorii lui Călin Georgescu
Foto: Facebook / Paul Gheorghe

Participanții la protest au pătruns pe carosabil, blocând circulația și scandând lozinci precum „Eliberați-l!”. 

Potrivit unui anunț transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, măsurile au fost luate pentru gestionarea fluxurilor de trafic și pentru protejarea persoanelor care participă la manifestație și se află pe partea carosabilă.

Circulația rutieră a fost restricționată pe Splaiul Independenței, de la Bulevardul Națiunile Unite către Piața Unirii.

De asemenea, au fost instituite restricții în următoarele zone:

  • de la intersecția Bulevardului Libertății cu Splaiul Independenței către Podul Națiunile Unite;
  • de la intersecția Bulevardului Națiunile Unite cu Bulevardul Libertății către Podul Națiunile Unite.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să respecte semnalele și indicațiile agenților aflați în teren și să circule cu prudență sporită în zona afectată de protest.

Susținătorii lui Călin Georgescu
Foto: Facebook / Paul Gheorghe

Curtea de Apel București decide vineri, 23 octombrie, dacă fostul candidat la Președinție Călin Georgescu rămâne în arest preventiv sau va fi plasat în arest la domiciliu, așa cum a hotărât Tribunalul București pe 13 octombrie. Cei doi judecători din completul inițial au avut opinii divergente, astfel că un al treilea magistrat va tranșa disputa. Între timp, susținătorii lui Georgescu au ieșit în stradă pentru a cere eliberarea sa, iar protestul din centrul Capitalei a dus la restricții de circulație. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

În urma ședinței de judecată, cei doi magistrați ai completului inițial au avut opinii împărțite: unul a decis respingerea contestației DIICOT și menținerea arestului la domiciliu (măsură dispusă anterior de Tribunalul București pe 13 octombrie), în timp ce celălalt a admis contestația procurorilor, în sensul menținerii stării de arest preventiv.

Pentru deblocarea situației, un al treilea judecător va intra în complet, ședința va fi reluată, iar votul acestuia va înclina balanța, stabilind definitiv dacă Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu sau va rămâne în arest preventiv.

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