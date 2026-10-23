Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump l-a criticat dur pe superstarul LeBron James pentru comportamentul său din timpul imnului naţional, înaintea unui meci din NBA. Șeful de la Casa Albă a scris pe platforma Truth Social că baschetbalistul în vârstă de 41 de ani este o „ruşine totală” deoarece nu a stat în poziţie de drepţi în timpul imnului.

LeBron James a fost și rămâne un critic al lui Donald Trump Foto: EPAImages

Reacţia lui Trump s-a produs după apariţia unui videoclip în care LeBron James, care joacă pentru Philadelphia 76ers, părea să îşi exerseze mişcările de golf şi să continue încălzirea în timp ce se intona imnul SUA înaintea meciului de deschidere din NBA, cu New York Knicks, campioana en titre.

Cotidianul „The Guardian” a citat reacția lui Trump: „În timp ce se asculta imnul nostru naţional, LeBron James nu ne respecta ţara! (...) Ar trebui să îşi ceară scuze tuturor acelor mari războinici şi eroi americani care au murit pentru steagul american”.

Preşedintele american a distribuit înregistrarea de la meciul de marţi, câştigat de echipa lui James cu scorul de 106-100. În imagini se poate observa cum ceilalţi jucători stau, mai mult sau mai puţin, aliniaţi în timp ce se intonează imnul. Postarea preşedintelui a fost redistribuită pe platforma X, fiind însoţită de comentarii în mare parte nefavorabile. Mulţi utilizatori l-au acuzat pe actualul preşedinte al SUA că s-a sustras de la serviciul militar, în timp ce alţii i-au criticat politicile economice şi externe actuale.

Întrebat de jurnalişti despre postările lui Trump, LeBron James a trecut cu vederea atacul, rezumându-se la a spune zâmbind că a fost doar o „zi slabă de ştiri la birou”, conform The Guardian.

Trump și James nu au o relație bună, iar totul a început încă din primul mandat prezidenţial al lui Trump. În 2017, după ce actualul președinte al SUA a retras invitaţia la Casa Albă pentru echipa Golden State Warriors din cauza refuzului lui Stephen Curry de a participa, LeBron James a intervenit pe Twitter, numindu-l pe Trump „un prapădit”. Baschetbalistul a declarat că „mersul la Casa Albă era o mare onoare până când ai apărut tu acolo!”

LeBron James a fost un susţinător al candidaţilor democraţi (Hillary Clinton în 2016, Joe Biden în 2020 şi Kamala Harris în 2024), opunându-se deschis platformelor politice ale lui Trump. De asemenea, James l-a criticat pe Trump pentru discursurile sale, spunând că acesta este un factor generator de ură şi diviziune socială în SUA.

Născut în 30 decembrie 1984, la Akron, LeBron Raymone James este un jucător american de baschet care evoluează la echipa Philadelphia 76ers din NBA. Este considerat drept unul dintre cei mai mari baschetbaliști din toate timpurile. Este jucătorul cu cele mai multe puncte marcate în carieră în NBA, urcând pe prima poziție în clasamentul tuturor timpurilor în februarie 2023 când l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar. James a câștigat patru titluri de campion NBA (2012, 2013, 2016, 2020), patru titluri de MVP (2009, 2010, 2012, 2013), patru titluri de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020), trei medalii de aur la Jocurile Olimpice (2008, 2012, 2024), un titlu de „Cel mai bun marcator" (2008) și NBA Rookie of the Year (2004). De 22 de ori participant la All-Star, record al tuturor timpurilor, acesta a fost selectat și de șase ori în echipele defensive ale anului (All-Defensive Team) și este cel mai bun marcator din istoria echipei Cleveland Cavaliers, respectiv din postsezonul NBA.