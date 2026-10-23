 A fost cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Unde s-a resimțit seismul | adevarul.ro
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A fost cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Unde s-a resimțit seismul

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Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în noaptea de joi spre vineri.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Foto: Deposit Photos

Seismul a avut loc la adâncimea de 75,1 kilometri, fiind localizat în apropierea mai multor orașe din țară.

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la 38 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 73 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe și 84 de kilometri est de Brașov. De asemenea, seismul a fost localizat la 96 de kilometri sud de Bârlad, 98 de kilometri nord-est de Ploiești și 98 de kilometri sud de Bacău.

16 cutremure în România de la începutul lunii octombrie

Zona seismică Vrancea este una dintre principalele regiuni seismice ale României, fiind cunoscută pentru cutremurele produse la adâncimi intermediare, ale căror efecte pot fi resimțite pe arii extinse.

De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,8, potrivit datelor seismologice.

Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs pe 19 octombrie, în județul Buzău.

Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor

Cutremurul de 4,8 produs luni în Vrancea, cel mai puternic din România din ultimii doi ani, a fost resimțit și în București, unde liniile telefonice au cedat pentru scurt timp, într-un episod surprinzător în raport cu magnitudinea seismului. Inginerul constructor Matei Sumbasacu explică de ce Capitala rămâne vulnerabilă în cazul unui cutremur major, ce zone și categorii de clădiri ridică cele mai multe semne de întrebare și cât de sigure sunt imobilele noi construite după normele actuale. Potrivit acestuia, deși pregătirea sistemelor de intervenție au evoluat față de 1977, vulnerabilitatea structurală a clădirilor este mai mare, întrucât fondul construit include imobile ridicate înainte de cutremurul din 1940. Prin urmare, țara noastră este mai vulnerabilă în fața unui cutremur decât în 1977. 

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